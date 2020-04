Ultime Notizie Roma del 03-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale è ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Lorenzo dei contagi da coronavirus in Italia è stabile lieve rallentamento 2477 casi invio Resi noti ieri per una sostanziale diminuzione di contagi bisognerà attendere almeno 12 settimane secondo gli epidemiology balzo dei guariti altri 1431 calano i ricoveri e le terapie Intensive partono Intanto i test sierologici scontro sulla sanità Lombarda Crimi la gestione dell’emergenza da parte della regione mentre Fontana parla di briciole da Roma record mondiale di numero di morti in un giorno per gli Stati Uniti 1169 per un totale di circa 6000 quasi 250.000 le possibilità nel paese Trump Intanto parla di un bel gesto da parte di Putin in merito agli aiuti dalla Russia nel mondo i contatti hanno superato 4 milioni di decessi 50.000 primatraduzione sul coronavirus da parte dell’uomo che invita la cooperazione internazionale al multilateralismo un piano Marshall da 2770 miliardi per l’Unione Europea la presidente della commissione europea von der leyen presenza così le risorse mobilitate le istituzioni Ei governi lanciato il fondo da 100 miliardi per la cassa integrazione nei paesi europei in difficoltà chi negozia sul mesla e si sono registrate intanto 950 vittime in un giorno per un totale di oltre 10000 nuovo record di morti nel Regno Unito 569 in più e tra evoca un accordo tra rabbia e Russia sul taglio della produzione petrolifera e le quotazioni del greggio volano + 25% trascinando dietro anche le borse a Wall Street il Dow Jones ha chiuso più 176 X 100 Tokyo aperto a + 122 lieve calo per le cinesi Standard & Poor’s prevede intanto la recessione per gli Stati Uniti su cui conferma Comunque il Rating AAA più con Outlook stabile spavento Ma nessun danno stanotte in seguito unadi terremoto di magnitudo 3 è avvenuta alle 12 nell’ex della provincia di Roma vicino Tivoli stamani La Terra ha tremato invece davanti alla costa est della Calabria largo di Crotone finora sono stati registrati almeno 5 più forti di quelli di magnitudo 38 boom di domande all’INPS per i €600 da parte degli autonomi circa 1,7 milioni attesi in consiglio dei ministri nel fine settimana il decreto con le misure urgenti per la liquidità imprese almeno 30 miliardi 7220 territoriali potranno rinegoziare circa 135000 prestiti per un debito residuo complessivo di 34 miliardi di euro saranno ancora chiuse il 18 maggio l’esame di maturità sarà svolto on-line unico colloquio lo prevede un decreto che sarà l’esame del Consiglio dei Ministri nel fine settimana a rischio gli esami di terza media che potrebbero essere sostituiti dalla stazione finale del consiglio di classe e nessuna bocciatura sembra essere prevista la fine di quest’anno scolastico oggi è assemblea in videoconferenza della Lega Seria per affrontare il nodo del taglio degli stipendisoluzione possibilmente condivisa collasso calciatori dopo lo stop agli allenamenti di gruppo Il ministro Spadafora promette intatto in Piano straordinario per lo sport per far ripartire le attività da maschio E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa