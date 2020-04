Ultime Notizie Roma del 03-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono complessivamente 83049 malati di coronavirus in Italia con un incremento rispetto alle precedenti 24 ore mercoledì l’incremento era stato di 2937 il numero complessivo dei contagiati comprese le vittime è guariti di 100 15242 40050 3000 TDI coronavirus ricoverati in terapia intensiva 18 in più rispetto alle precedenti 20 di questi 1351 sono in Lombardia degli 83049 malati complessivi 28540 sono poi ricoverati con sintomi e 50456 sono in isolamento domiciliare Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile il vaccino contro il virus che causa la covid-19 potrebbe essere disponibile prima del previsto lo hanno annunciatoieri i ricercatori della University of Glasgow medicina coordinati dall’italiano Andrea gabbiotto Eloise far che portiamo ancora pagina almeno milioni di persone nel mondo sono state danneggiate dalla coronavirus da quante partite all’epidemia lo indicano i dati raccolti dai ricercatori della Johns Hopkins University e nello stato di New York sono 90 2381 i casi confermati di covid-19 mentre il numero di decessi è salita 2373 mentre mercoledì erano 1941 lo ha detto il governatore Andrew Cuomo nella sua conferenza stampa quotidiana precisando che sono 13.283 i pazienti ricoverati 7434 quelli che sono stati dimessi sta aumentando il numero delle persone che escono dall’ospedale ha sotto e cambiamo argomento se le scuole saranno ancora chiuse il 18 maggio l’esame di maturità sarà svolto on-line in un unico colloquio lo prevede un decreto che sarà l’esame del Consiglio dei Ministri nel finerischio di esami di terza media che potrebbero essere sostituiti dalla valutazione finale del consiglio di classe e nessuna bocciatura sembra essere prevista la fine di quest’anno scolastico speriamo anche di mobilità insegnanti diritto al lavoro e alla famiglia sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico chiarire e mettere in moto che porti insegnanti e poter coniugare il diritto al lavoro diritto alla famiglia specialmente quando si fanno le procedure particolari di immissione ruolo a livello nazionale in deroga la legislazione vigente che poi hanno bisogno anche di meccanismi compensativi che vanno tutelare il diritto al ricongiungimento familiare Ecco perché su questo allaccio dei corsi e ricorsi anche per la votazione del piede dei ricorsi per le precedenze dei ricorsi anche per il riconoscimento del terroreistituto per intero Come si dice l’Europa dei ricorsi per rispettare il di tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa