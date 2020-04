Ultime Notizie Roma del 03-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione in studio Roberta Frascarelli dopo Pasqua e Pasquetta anche il primo maggio lo passeremo chiusi in casa Credo proprio di sì Non credo che passerà questa situazione per quella data dovremmo stare in casa per molte settimane l’ho detto il capo della protezione civile Angelo Borrelli a Radio anch’io su Rai Radio1 ribadendo la necessità di avere comportamenti rigorosissimo coronavirus aggiunto cambierà il nostro approccio ai contatti interpersonali dovremmo Mantenere le distanze per diverso tempo numero dei casi di coronavirus nel mondo superato la soglia del milione quanto emerge dai dati aggiornati della John Hopkins University casi di cortado sono ora Un milione 16128 i morti 53146 le persone guarite 211.600vittime nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno ora il triste primato del maggior numero di vittime in un giorno dall’inizio della pandemia superando il record italiano dei 969 morti del 27 Marzo è il momento di mostrare più ambizione più unità più coraggio di fronte a una tempesta come covid-19 che riguarda tutti Non serve un salvagente per l’Italia serve un saluta di salvataggio solida europea che conduce ai nostri paesi Uniti Al riparo lo scrive il premier Giuseppe Conte in una lettera su Repubblica in risposta alla missiva della presidente della commissione europea Ursula von der leyen ha pubblicata ieri sullo stesso quotidiano i casi positivi di coronavirus hanno raggiunto oggi Israele la cifra di 7030 i decessi sono stati fin da 36 lo rende noto il Ministero della Sanità al momento 95 malati sono in rianimazione altri 115 sono giudicati in condizioni gravi quasi 4000 dei contagiati sìcasa altri 700 di stanze di albergo mette a loro disposizione dalle autorità il numero dei guariti e di Metti intanto è salito a 357 la borsa di Milano con un meno 1,4 % proseguo in calo in linea con gli altri listini del vecchio continente abbia tattari soffrono le banche i titoli legati al petrolio dopo il calo del prezzo del greggio lo spread tra Btp e Bund sale a 192 punti base con il rendimento del decennale al 1,47% Google mettere in chiaro gli spostamenti di 131 Paesi con guida coronavirus compresa l’Italia sono dati aggregati e anonimi per mostrare quanto sono affollati determinati luoghi E cosa hai cambiato a seguito delle limitazioni sono sviluppati rispetto della privacy spiega in un pozzo in Italia al 29 marzo l’affluenza a farmacie alimentari è diminuita del 85% – 94% bar Ristomeno 87 % dei trasporti meno 90 % i parchi meno 63 % il lavoro è aumentata invece del 24% la residenzialità in Lombardia la fluenza alimenti assegnato un meno 81 % ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime

