Ultime Notizie Roma del 03-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli c’è una parte di cittadini che in questo momento non ha alcun sostegno dovrebbero essere circa 3 milioni stiamo valutando la platea diventato quindi per tutte queste persone che non hanno altri sostegni al reddito sarà previsto il reddito di emergenza chi li aiuterà in questo periodo anche di crisi economica così la ministra del lavoro e delle politiche sociali nel catalfo a Class cnbc confermando che il costo della misura che è prossimo decreto di aprile si aggira intorno ai 3 miliardi di euro dopo Pasqua e Pasquetta anche il primo maggio lo fa saremo chiusi in casa Credo proprio di sì Non credo che passerà questa situazione per quella data dovremmo stare in casa per molte settimane lo ha detto il capo della protezione civile Angelo Borrelli a Radio anch’io su Rai radio 1 ribadendo la necessità di avere comportamenti rigorecoronavirus aggiunto cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali dovremmo Mantenere le distanze per diverso tempo Linda ha ricevuto entro le 8 questa mattina 2,45 milioni di domande complessive per più di 5,1 milioni di beneficiari di prestazioni lo fa sapere l’INPS spiegando che quasi 2,1 milioni sono arrivate per il bar posta da €300 per i lavoratori autonomi per la cassa integrazione l’assegno ordinario sono arrivate Nel complesso quasi 160000 domande per quasi 2,9 milioni di beni il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente dello 0,4% in termini reali ovvero di potere d’acquisto lo rileva l’Istat sottolineando che il reddito disponibile in termini nominali Segna un calo dopo la crescita osservata nei primi nove mesi dell’anno quanto la capacità di spesa lastata più accentuata tu spiega per la dinamica positiva dell’inflazione la propensione al risparmio delle famiglie negli ultimi tre trimestri dell’anno è stata pari al 8,2% l’organizzazione Mondiale della sanità o.m.s. potrebbe rivedere le tue raccomandazioni sull’uso delle mascherine alla luce dei risultati di un nuovo studio del limite secondo cui le goccioline emesse con un colpo di tosse uno starnuto possono viaggiare nell’aria per distanze ben più ampie di quanto si pensi lo ha detto alla BBC l’infettivologo è il presidente di un gruppo di consulenti della MS che valuterà per rallentare la diffusione del virus è necessario che un maggior numero di persone indossano le mascherine chiudiamo con Caltanissetta epidemia colposa il reato contestato dalla Procura di Caltanissetta su denuncia della Digos della locale questura un paziente positivo al covid-19 trovato in strada poche ore dopodimessa dall’ospedale l’uomo era stato al reparto Malattie Infettive risultati ovviamente guarito ma è ancora positivo al coronavirus essendo asintomatico l’ospedale lo Ha dimesso e ha disposto il suo trasferimento a casa con ambulanza protetta del 118 dove deve rimanere in quarantena i familiari ma poche ore durante il controllo della polizia alcuni agenti hanno riconosciuto è fermato a loro ha detto di essere uscito di casa per comprare generi alimentari l’uomo è stato denunciato alla Procura ed è tutto grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa