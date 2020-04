Ultime Notizie Roma del 03-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli dopo Pasqua e Pasquetta anche il primo maggio lo fa saremo chiusi in casa Credo proprio di sì Non credo che passerà questa situazione per quella data dirlo Angelo Borrelli capo della protezione civile a Radio anch’io su Rai radio 1 ribadendo la necessità di avere comportamenti rigorosissimo il coronavirus aggiunto cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali dovrà Mantenere le distanze per diverso tempo il governo ha garantito alle regioni le risorse per i dispositivi di protezione individuale e per quelli necessari al superamento dell’emergenza ha detto Borrelli rispondendo a chi gli chiedeva dell’ennesimo scontro tra governo e regioni in particolare con la Lombardia sono 53180 tre casi di coronavirus e confermati in Iran con 2700contatti registrati nelle ultime 24 ore e nuove Vittime sono 134 il bilancio complessivo sale quindi a 3294 decessi le persone guarite aumentano Inoltre dice 7935 lo riferisce il Ministero della Salute di Teheran c’è una parte di cittadini che in questo momento non ha alcun sostegno dovrebbero essere circa 3 milioni e stiamo valutando la platea all’impatto quindi per tutte queste persone che non hanno altri sostegni al reddito sarà previsto il reddito di emergenza che li aiuterà in questo periodo anche di crisi economica E la ministra del lavoro e delle politiche sociali Nunzia catalfo a Class cnbc confermando che il costo della misura che andrà nel prossimo decreto di aprile si aggira intorno ai €3000000 i residenti di wanna epicentro deltoide 19 sono stati avvisati sulla necessità di rafforzare le misure di autotutela restando a casa evitando di uscire se non per necessitàdi scongiurare la ripresa dei contagi non comunicato postato sul sito della città il segretario del Partito Comunista locale huang zhong Lin ha detto che rischio di alto della pandemia resta alto a causa di fattori interni ed esterni sono ragioni che spingono mantenere le misure di prevenzione controllo la città all’Inter al 8 aprile lo stop ai in uscita in Spagna nelle ultime 24 ore si sono registrate 932 nuove vittime per il coronavirus dei casi complessivi di contagio salgono a 100 17710 7472 in un giorno superando al momento l’Italia con 100 15242 Case in attesa dei nuovi dati di stasera lo rileva è il paese il premier indiano narendra modi in una sua breve appello alla nazione ha invitato oggi tutti i cittadini ad accendere una candela o la luce del telefono questa domenica per 9 minutile ore 21 per sconfiggere le tenebre l’incertezza provocate dal coronavirus l’invito ha scatenato sul web una marea di apprezzamenti secondo la numerologia i calcoli astrologici della tradizione indiana infatti la data e l’orario scelto coinciderebbe con il momento della massima influenza benefica del pianeta Marte sull’intero paese ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione di puntamento alle prossime

