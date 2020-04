Ultime Notizie Roma del 03-04-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno si confermano i dati di rallentamento dell’epidemia da coronavirus l’ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro aggiungendo però che non c’è nessuna zona del paese dove non circoli siamo da tenere molto elevata la soglia delle restrizioni adottate A questo proposito il capo della protezione civile Borrelli ha chiarito che dopo Pasqua e Pasquetta anche il primo maggio lo passeremo in casa a metà maggio potrebbe partire la fase 2 di convivenza con il virus quest’ultima purezza di un istituto di sanità dovrà essere graduale per minimizzare il rischio di una ripresa ce l’hai ancora il numero dei medici morti in Italia altri 3 in più per un totale di 71 il governatore della Sicilia Musumeci invoca il potere di avvalersi di esercito e polizia per far fronte all’emergenza il direttore generale del dms guerra ipotizza che il vaccino potrebbe arrivare neltrimestri del 2021 l’organizzazione potrebbe intanto di vedere le raccomandazioni sull’uso delle mascherine da estendere ad un numero maggiore di persone la luce di un nuovo studio secondo cui le goccioline con un colpo di tosse oppure uno starnuto a Fossano viaggiare nell’aria per distanze ben più ampia di quanto si pensi che uno studio americano sostiene che il virus viaggia nell’aria anche con il semplice respiro e sei trovata ad oltre 1,8 metri di distanza da due pazienti Locatelli dell’Istituto di sanità di Chiara approvati in Italia 8 studi su farmaci anticorpi 19 numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia del milione quanto emerge dai dati della giunta affinché University che siete lì ti fanno segnare il record mondiale per il numero di notti in un solo giorno 1169 per un totale di circa 6000 quasi 250.000 le positività in Spagna 932 nuove vittime i casi di contagio salgono a 120 mila più dell’Italia in Germania Circa 85torna l’allerta nella provincia cinese dello One cittadini tutti a casa e cambio di Passo degli italiani nel fare la spesa dopo 5 settimane dall’inizio della pandemia finisce Infatti spiega il portare il punto Coop il tempo della dispensa di emergenza e si consolida quella di panificatori pizzaioli e pasticceri con farina e lievito di birra che raggiungono rispettivamente nelle ultime due settimane in più di 5 % in più 203 % di vendita rallentano pasta riso e l’olio è tutto grazie per averci seguito le news il turno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa