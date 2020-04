Ultime Notizie Roma del 03-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno del premier Giuseppe Conte alla presidente della commissione Ue pubblicata da Repubblica in cui rilancia l’idea degli European recovery Bond la solidarietà Europea non sia divertita e ora non c’è altro tempo da perdere il momento di mostrare più ambizione unità e coraggio scrive il presidente del consiglio che anche il vicepresidente della commissione europea ad un CrossFit apre agli eurobond abbiamo bisogno di una risposta coordinata ed efficace contro la crisi dice invece il presidente della Camera fico ribadisce Corona Bond sono una strada giusta te la ministra del lavoro e delle politiche sociali Nunzia catalfo conferma che il costo della misura che andrà nel prossimo decreto di aprile si aggira intorno ai 3 miliardi di euro c’è una parte Spiegami cittadini che in questo momento non ha alcun sostegno dovrebbero essere circa 3stiamo valutando la platea è l’impatto quindi per tutte queste persone che non hanno altri sostegni al reddito sarà previsto il reddito di emergenza che li aiuterà in questo periodo anche di crisi economica in pacchetto complessivo per gli utilizzatori sociali sarà intorno ai 15 miliardi ultime notizie chiusura al via dal 6 aprile il bando per la ricerca sul covid-19 Promosso dal Ministero della Salute stanziati €7000000 ciascun concerto piovere fino a un milione è un’iniziativa che va nella direzione giusta dice il ministro Roberto Speranza per mettere a disposizione della comunità medica e scientifica conoscenze utili per le scelte clinica e di sanità pubblica sarà data priorità Alle proposte in grado di evidenziare già nelle presentazioni dei dati preliminari l’applicabilità dei risultati ai processi di cura e tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa