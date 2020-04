Ultime Notizie Roma del 03-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione spazio all’informazione al microfono Giuliano Ferrigno Italia resta sulle piccole dato dell’aumento dei malati di coronavirus resta stabile così come la rilevazione di nuovi casi da portare un po’ di fatti i dati del nuovo bollettino della protezione civile di un aumento dei malati tutte le persone attualmente positive pari a 2339 unità negli ultimi tre giorni erano stati 2107 poi 2937 ieri 2004 177 Purtroppo resta stabile anche il numero delle vittime che non accenna ancora rallentare Secondo i dati della Protezione Civile nelle ultime 24 ore sono morte 776 persone ieri le vittime erano state 760 spiega poi Angelo Borrelli in conferenza stampa per la fase 2 al momento c’è una sola data quella del 13 aprile così come annunciato dal Presidente del Consiglio Ma tu nei mieiaggiungere Borrelli sono stati più vocate Ho solo detto che le misure sono determinate in base all’evoluzione della situazione in atto perché quello che stiamo fronteggiando un virus nuovo La decisione su come affrontarla sala Consiglio dei Ministri chi A chi gli chiedeva poi se saranno necessarie le mascherine Borrelli risponde non lo sappiamo ancora momento L’importante è mantenere il distanziamento sociale e rispettare certe regole Intanto il conte rilancia l’idea degli Europei hanno ricoveri Bond in una lettera inviata alla presidente della commissione Ue la solidarietà Europea Nunzia avvertita e ora non c’è altro tempo da perdere il momento di mostrare dizione unità e coraggio scrive il presidente del consiglio che anche il vicepresidente della commissione europea ad un broskis apre agli eurobond abbiamo bisogno di una risposta coordinata ed efficace contro la crisi dice il presidente della Camera fico ribadisce Corona Bond sono una strada giusta della ministra del lavoro e delle politiche sociali Nunzia catalfo conferma che il costo dellaentra nel prossimo decreto di aprile si aggira intorno ai 3 miliardi di euro c’è una parte spiega di cittadini che in questo momento non ha alcun sostegno dovrebbero essere circa 3 milioni stiamo valutando la platea e quindi per tutte queste persone che non hanno altri sostegni al reddito sarà previsto il reddito di emergenza che li aiuterà in questo periodo anche di crisi economica il pacchetto complessivo per gli ammortizzatori sociali sarà intorno ai 15 miliardi ultime notizie chiusura al via dal 6 aprile il bando per la ricerca sul covid-19 Promosso dal Ministero della Salute stanziati €7000000 ciascun progetto potrà ricevere fino a un milione è un’iniziativa che nella direzione giusta dice il ministro Roberto Speranza per mettere a disposizione della comunità medica e scientifica conoscenze utili per le scelte clinica e di sanità pubblica sarà data priorità Alle proposte in grado di evidenziare già nelle presentazioni dei dati preliminari l’applicabilità dei risultati ai processi di cura e tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa