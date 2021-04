Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione l’informazione caprella Luigi in studio ho paura a Capitolo Killer a quasi tre mesi dal tragico assalto alla sede del congresso americano un’automobile ieri si è scontrata contro una delle barriere Poste a protezione dell’area travolge due agenti della Us Capitol Police il conducente Sarebbe quindi sceso dal veicolo brandendo un coltello e sarebbe stato fermato dai poliziotti che hanno aperto il fuoco uccidendo lo l’uomo un cittadino americano di 25 anni dello stato dell’indiana identificato com’è Noah Green era stato trasportato in ospedale insieme ai due agenti investiti uno di questi è deceduto dopo il ricovero si esclude sia stata un’azione terroristica la pandemia RT Nazionale in discesa 098 sotto soglia allarme resta solouno in undici regioni lo rileva il monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità a partire da martedì 6 aprile Marche Veneto provincia autonoma di Trento passano in arancione lo per le ordinanze la firma del ministro speranza Bolzano torna rosso scuro sulla mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie In occasione della Pasqua al Viminale chiede di intensificare il controllo del rispetto delle restrizioni in particolare quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti nell’ultima giornata secondo il bollettino oltre 21900 positivi 481 vittime incidenza al 6% la curva epidemica inizia a decrescere lentamente ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro analizzando i dati del monitoraggio settimanale di ricoveri sono ancora in crescita ed è strano preoccupazioni dati di ristrutturazione al 41% di pazienti covid nelle terapie Intensive l’andamento delle vaccinazioni Saharacrescendo continuano a salire i contagi tra i detenuti nello spazio di un mese sono quasi raddoppiati sempre nell’ultima giornata 300.000 vaccinazioni dei 10 milioni di somministrazione a livello nazionale circa 6 milioni sono stati effettuati a marzo c’è un’accelerazione in corso il numero di punti vaccinali è salito a 2066 + 30% marzo consegnate le regioni oltre 56 milioni di dispositivi medici la pandemia ha colpito duramente lo sappiamo già le tasche degli italiani delle famiglie italiane nel Quarto trimestre del 2020 il reddito delle famiglie è diminuito del 8% rispetto al trimestre precedente i consumi sono crollati del 2% la propensione al risparmio delle famiglie è stata al 15:02 % più 00:05 punti percentuali nello stesso periodo la pressione fiscale ha toccato il 52% il dato più alto dal Quarto trimestre del 2014in crescita del 1 e 3 % rispetto allo stesso periodo del 2019 lo sport in chiusura Federica Pellegrini ha centrato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo con la vittoria del titolo italiano nei 200 stile libero agli assoluti di Riccione Scusate per le lacrime non sono stati mesi semplici questi ultimi queste le parole spezzate dal pianto della olimpionica che fissato un tempo ampiamente al di sotto del limite per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo nella terza giornata di gare a Riccione e volano anche Martina Carraro e Benedetta Pilato è tutto dalla redazione buona giornata

