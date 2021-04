Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale informazione per il tempo dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in via tutto in rosso per il weekend di Pasqua e Pasquetta con regole ancora più severe in alcuni territori Campania Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti Per quest’ultima categoria divieto anche in Piemonte Val d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche e Calabria e Sardegna e nell’isola si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo scendi a 098 sotto soli allarme il valore delle reti Nazionale 11 regioni restano sopra uno a partire da martedì 6 aprile le marche in provincia autonoma di Trento passano in arancione nelle ultime 24 ore nel bollettino 21900 positivi 481 vittime e un tasso di Frozenal 6% la curva epidemica Inizia a scendere lentamente dice il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro Ma i ricoveri sono ancora in crescita ed è preoccupazione i dati di ristrutturazione 41% di pazienti covid e nelle terapie Intensive si accelera sul piano vaccini rimane l’obbligo di mascherina scuola anche per i bambini di meno di 12 anni il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di un gruppo di genitori i cui figli non avevano nessun problema di salute non soffrivano di problemi respiratori l’obbligo contestato non si caratterizza per la manifesta irragionevolezza e del governo Da assumersi per intero tutta la responsabilità dice il decreto monocratico Stati Uniti paura capito il a quasi 3 mesi dal tragico assalto alla sede del congresso americano un’automobile si è schiantata contro una delle barriere Poste a protezione dell’area travolgendo due agenti della Us Capitol Police il conducente sarebbe scesoveicolo brandendo un coltello e sarebbe stato fermato dai poliziotti che lo hanno ucciso l’uomo un cittadino americano di 25 anni dello stato dell’indiana identificato come era stato trasportato in ospedale insieme due agenti investiti uno di questi è deceduto dopo il ricovero lo sport in chiusura Federica Pellegrini si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo con me il titolo italiano nei 200 stile libero agli assoluti di Riccione siglato con un tempo ampiamente al di sotto del limite per la qualificazione nel tennis a soli diciannove anni jannick sinner mette a Segno la sua scalata alla prima finale di un master 1000 contro lo spagnolo Roberto Bautista agut testa di serie n 7 al torneo in Flo dai protagonista dell’eliminazione del favorito daniil medvedev è battuto per 5-7 6-4 6-4 è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

