Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale informazione per ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Italia tutta in rosso per il weekend di Pasqua e Pasquetta regole ancora più severe in alcuni territori in Campania Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti Per quest’ultima categoria divieto anche in Piemonte Val d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria e Sardegna nell’isola così come in Sicilia si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo a partire da martedì 6 aprile le marche il bene della Provincia autonoma di Trento Passo in arancione scende a018 sotto soglia di allarme il valore delle reti Nazionale anche se 11 regioni restano sopra a uno e terapia intensiva al 41% dato che preoccupase la curva epidemica Inizia a scendere lentamente dice il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro fronte vaccini si accelera oltre 300 inoculazione in un giorno dei 10 milioni di somministrazione a livello nazionale soltanto sei sono avvenute nel mese di marzo in una piazza San Pietro deserta per via dell’enorme antico viaggio papa Francesco ha presieduto il tradizionale rito della Via Crucis del Venerdì Santo i testi delle meditazioni delle preghiere sono stati affidati a bambini e ragazzi le torce hanno tracciato il percorso a terra formando una grande Croce luminosa sulla piazza vuota abbraccio tra Francesca i bambini sul palco al termine della celebrazione lo sport in chiusura a tennis 19 anni jannick sinner mette a Segno la sua scalata la prima finale in un Masters 1000 contro lo spagnolo Roberto Bautista agut testa di serie n 7 al torneo di Floridalista dell’eliminazione del favorito Daniele medio di aver battuto per 5-7 6-4 6-4 nel nuoto Federica pellegrini si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo dopo il titolo italiano dei 200 stile libero agli assoluti di Riccione con un tempo di molto inferiore a quanto richiesto per partecipare ai giochi olimpici si tratterà della quinta Olimpiade per la divina nel calcio Serie A 29 giornata oggi tutte le squadre in campo si inizia alle 12:30 con Milan Sampdoria a seguire Atalanta Udinese Napoli Crotone Benevento Parma Sassuolo Roma Genoa Fiorentina Cagliari Verona e Lazio Spezia poi alle 18 Torino Juventus e alle 20:45 bologna-inter è tutto dalla stazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa