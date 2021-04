Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio Italia tutta in rosso per il weekend di Pasqua e Pasquetta regole ancora più severe in alcuni territori come in Campania Puglia e Liguria dove è fatto divieto di accesso alle seconde case per residenti non residenti Per quest’ultima categoria divieto anche in Piemonte Val d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria e Sardegna nell’isola così come in Sicilia si può entrare soltanto con un tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo a partire da martedì 6 aprile Marche Veneto provincia autonoma di Trento passano in zona arancione scende a 098 l’indice RT Nazionale anche se 11 regioni restano sopra soglia 1 terapia intensiva al 41% tasso di positività al 6:06 % aumenta il ritmo di vaccinazioni 300.000Buongiorno Ieri dei 10 milioni totali somministrati 6 milioni sono stati inaugurati soltanto nel mese di marzo le regioni premono per aumentare le immunizzazioni e chiedo vaccini una bottiglia incendiaria è stata lanciata contro un centro vaccinale a Brescia non si registrano feriti ma ci sono danni materiali Il centro è stato realizzato con i fondi della raccolta aiutiamo nel corso della prima Ondata del covid nel forte dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto anche attraverso le telecamere di sicurezza installate in strada sono cominciate le vaccinazioni covid nelle 300 parrocchie in Sicilia 5867 persone della fascia da 69 79 anni si sono già prenotate negli Stati Uniti paura capito chi l’ha quasi tre mesi dall’assalto degli estremisti simpatizzanti Trump un’automobile si è schiantata contro una barriera di protezione e ha travolto due agenti uno dei quali è rimasto ucciso il conducente è scesoprendo un coltello ed è stato abbattuto dalla polizia si trattava di Noah Green un afroamericano di 25 anni dell’indiana sebbene fosse un seguace di Louis farrakhan il leader della Nike nuovi Slime più volte al centro di polemiche per i suoi discorsi antisemiti e omofobi misogini si esclude per ora l’ipotesi di un attacco terroristico biden si è detto devastato dalla notizia espresso la sua solidarietà ai parenti della gente ucciso in una piazza San Pietro deserta per via delle norme anti contagio Papa Francesco ha presieduto il tradizionale rito della Via Crucis del Venerdì Santo i testi delle meditazioni sono stati letti da bambini e ragazzi le torce hanno tracciato il percorso a terra formando una grande Croce luminosa sulla piazza vuota abbraccio tra fra i bambini sul palco al termine della celebrazione lo sport in chiusura calcio è Serie A 29 esima giornata tutta in campo quest’oggi si inizia alle 12:30 con 1000 menoa seguire Atalanta Udinese Napoli Crotone Benevento parma-sassuolo Roma Genoa Fiorentina Cagliari Verona e Lazio Spezia alle 15 Torino Juventus il derby della Mole alle 18 e poi alle 20:45 bologna-inter è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa