Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio e il weekend Pasquale Italia tutta rossa restrizioni fino a Pasquetta regole ancora più severe in alcuni territori in Campania Puglia Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti Per quest’ultima categoria divieto anche in Piemonte Val d’Aosta al Trentino Alto Adige Toscana Marche Calabria e Sardegna nell’isola così come in Sicilia si potrà entrare soltanto con te è negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo a partire da martedì 6 aprile le marche il Veneto e la Provincia autonoma di Trento Passeranno in arancione scende a 098 sotto soglia di Carmen valore delle reti Nazionale anche se 11 regioni restano sopra uno terapie Intensive al 41% tasso di positività stabile al 6:06 %curva epidemica inizia a decrescere ma lentamente si accelera sul piano vaccinare 300001 colazione al giorno 6 milioni di dosi fatte soltanto a marzo pari al 60% del totale Si indaga a Brescia dopo il lancio di due bottiglie incendiarie contro un centro vaccinale non si registrano feriti danni limitati ad un tendone adibito a sala mensa una parte della struttura è stata parzialmente bruciata il presidente della Lombardia Fontana definito l’episodio attacco ignobile sono cominciate Intanto le vaccinazioni anti covid e nelle 300 parrocchie in Sicilia 5867 persone tra i 69 e i 79 anni ci sono già prenotate i casi di covid a livello globale hanno su soglia 130 milioni emerge dai conteggi della John Hopkins University lo sport in chiusura calcio è Serie A ventinovesima giornata diin campo ora milan-sampdoria seguire Atalanta Udinese e poi Benevento Parma Cagliari Hellas Verona Genoa Fiorentina Lazio Spezia Napoli Crotone Sassuolo Roma alle 18 il derby della Mole tra Torino Juventus stasera bologna-inter è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa