Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco ritalin studio Italia in rosso per il weekend di Pasqua e Pasquetta con regole ancora più severe in alcuni territori in Campagna Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti Per quest’ultima categoria divieto anche in Piemonte Valle d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria Sardegna e nell’isola come in Sicilia si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo a partire da martedì 6 aprile Marche il Veneto provincia autonoma di Trento passano in arancione scende a 0 98 sotto la soglia d’allarme valore delle reti Nazionale anche se 11 regioni restano sopra uno L’ultimo bollettino della sanità registra ancora 21932 positivi e 481 vittime con un tasso di positività stabile al 6,6% la curva epidemica iniziati crescere ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanitàma recovery sono ancora in crescita e destano preoccupazione i dati di saturazione al 41% di pazienti covid delle terapie Intensive accelera il piano vaccini con oltre 300.000 inoculazione in un giorno di 10 milioni di somministrazione venute circa 6 milioni sono state fatte a marzo le regioni premono per aumentare le utilizzazioni e chiedono vaccini 1300000 dosi di astrazeneca Pratica di Mare Johnson & Johnson impegnati 200 milioni di dosi entro l’anno all’Unione Europea da metà aprile figliolo se il sistema Reggia fine settembre chiudo la campagna due bottiglie incendiarie sono state lanciate contro un centro vaccinale Brescia non si registrano feriti danni sono limitati un tendone adibito a sala mensa una parte della struttura è stata parzialmente bruciata il presidente della Lombardia Fontana ha definito l’episodio attacco ignobile sono cominciate Intanto le vaccinazioni anti covid nel 300 parla in Sicilia 5867 persone fra i 69 Ei 79 anni si sono già prenotate i casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia di 130 milioni e quanto emerge dai conteggi della JohnsonUniversity i decessi registrati dall’inizio della pandemia sono poco più di 2 milioni ottocentomila la Russia è registrato nelle ultime 24 ore 9000 minuti sono casi 384 morti superando la soglia dei 100.000 all’inizio della pandemia nel Regno Unito la medicine se il core product regulatory agency informa che 7 persone sono morte a causa di coaguli di sangue dopo essere state vaccinate con il Piero astrazeneca ieri la stessa società Aveva detto di avere identificato 30 casi di eventi avversi riguardanti la coagulazione del sangue oltre 18 milioni di somministrazione dello stesso un bacino torna la paura ha capito Niall ha quasi 3 mesi dall’assalto degli estremisti simpatizzanti di Trump un’automobile si è schiantata contro una barriera di protezione ha travolto due agenti uno dei quali è morto il conducente sceso brandendo un coltello la polizia lo ha battuto si trattava di Noah Green un afroamericano di 25 anni dell’indiana sebbene un seguace di fare Kevin lieber delle Nation of Islam più voltecentro di polemiche per i suoi discorsi antisemiti e omofobi misogini si escludono ora ipotesi di un attacco terroristico biden si è detto devastato dalla notizia espresso la sua solidarietà ai parenti dell’agente morto e ora la scuola Marcello Pacifico presidente del sindacato anche quasi due settimane da l’aggiornamento delle domande per inserirsi nella terza fascia delle graduatorie d’istituto per fare supplenze personale amministrativo come assistente tecnico amministrativo ma anche come per esempio o collaboratore scolastico e in molti chiedono Adani F durante le consulenze Quali sono i titoli di accesso in da una parte decreto indica come titolo di accesso quello di prove della licenza media ma a condizione che sia anche un diploma professionale di 3 anni è per il profilo di collaboratore scolastico mentre per gli altri profili profilo del diploma della scuola secondaria Ecco secondo però anni e fa l’ufficio legale diarioComunque presente le domande anche quello solo diploma di licenza media perché Perché nonostante il contratto del 2008 avesse previsto un nuovo titolo di accesso negli ultimi 13 anni sono stati assunti e a tempo determinato come collaboratori scolastici in servizio presso le cooperative oggi di ruolo dallo stato delle persone con la licenza media Quindi a questo punto secondo l’ufficio legale diario non ci sono motivi per fare una disparità di trattamento tra lavoratori Quindi ancora d’oggi è importante per chi Per esempio a questo titolo di presentare la domanda cartacea perché sistema on-line e glielo permette visto che non riconosce non riconosce l’esistenza di questo titolo più e quindi attraverso la domanda cartacea che fornisce poi in caso di diniego di noi mancato inserimento nella graduatoria puoi fare ricorso comunque

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa