Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Italia tutto il rosso per il weekend di Pasqua e Pasquetta correggo e ancora più severe in alcuni territori in Campagna Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti non residenti in Piemonte Valle d’Aosta in Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria e Sardegna per i non residenti nelle isole maggiori si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima a partire da martedì Veneto Marche e la Provincia autonoma di Trento sono in arancione scende a 0 98 sotto la soglia d’allarme invece il valore delle reti nazionali anche se 11 regioni e la Provincia Autonoma resto non sopra una Pasquetta non si ferma la macchina vaccinale del Lazio i nostri operatori Saranno impegnati a somministrare nei due giorni di festa oltre 50.000 vaccini mi recherò insieme al presidente Zingaretti domani la nuvola dell’EUR per ringraziare i nostri straordinarioil giorno di Pasquetta andrò a Frosinone incontrare gli operatori dei centri vaccinali della CEI ha così annunciato l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato è l’ultimo bollettino della sanità registra 21132 positivi 481 vittime un tasso di positività 66 percento la curva inizia a decrescere dice il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro ma recovery sono ancora in crescita preoccupa il da ristrutturazione al 41% di pazienti covid nelle terapie Intensive accelera la vaccinazione oltre 300.000 inoculazioni in un giorno dei 10 milioni di somministrazione avvenuta e se migliori Infatti a marzo le regioni premono per aumentarla ancora e chiedono vaccini 1300000 dosi astrazeneca Pratica di Mare Johnson & Johnson impegnati per 200 milioni di dosi entro l’anno all’Unione Europea figliuolo se sistema reggi a fine settembre La campagna è il presidente della Lombardia Fontana si dice convinto che gli impegni sono rispettati riusciremo a dire basta anche a queste troppo limitazioni che siamo sul’Olanda sospeso temporaneamente l’uso del vaccino astrazeneca per tutte le età per evitare uno spreco di dosi lo riporta il quotidiano nazionale the Telegraph la decisione dopo l’annuncio di sospendere l’uso del siero Per gli over 60 dopo nuove segnalazioni di gravi effetti collaterali tra gli over 60 anni che da ieri erano gli unici a poter essere vaccinati con il siero angolo svedese rimanevano solo 700 persone demonizzare proseguo giornale spiegando che la sospensione degli appuntamenti anche per loro è legata alla necessità di evitare lo spreco del farmaco che sarebbe rimasto nelle Piave 2 bottiglie incendiarie sono state lanciate contro un centro vaccinale a Brescia non si registrano i danni sono limitati a un tendone adibito a sala mensa una parte della struttura è stata parzialmente bruciata Fontana definito l’episodio attacco ignobile sono cominciate Intanto le vaccinazioni anti covid e nere 300 per oggi in 5867 persone fra i 69 Ei 79 anni si sono già prenotati i casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 103emerge dai conteggi della John Hopkins University i decessi dall’inizio della pandemia sono poco più di 2 milioni ottocentomila in Russia nelle ultime 24 ore 9021 i nuovi casi 384 morti Sperando la soglia delle 100 mila vittime dall’inizio della pandemia nel Regno Unito la Melissa Inside the products regulatory agency informa che 7 persone sono morte a causa di coaguli di sangue dopo essere state vaccinate con il siero astrazeneca l’ultima delle navi ancora in coda per la chiusura del Canale di Suez terminata lunedì scorso ha percorso la via d’acqua lo ha detto l’autorità del Canale di Suez che ha quindi dichiarato ufficialmente finito Oggi sono passate le ultime 61 Navi delle 422 che erano rimaste in attesa per l’ostruzione durata una settimana per l’insabbiamento della superportal container Evergreen Porta San Siro contro il Milan pareggia con la Sampdoria lasciando per strada dei punti Preziosi per la Champions League oggi nel pre Pasquale gioca tutta la serie A chiude la giornata Bologna meno Inter ed è tuttobuon proseguimento di Ascona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa