Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in rosso per il weekend di Pasqua e Pasquetta con regole ancora più severe in alcuni territori in Campagna Puglia e Liguria divieto di accesso le seconde case per residenti non residenti Per quest’ultima categoria divieto anche in Piemonte e Valle d’Aosta adige-trentino Toscana Marche Calabria e Sardegna e nell’isola così come in Sicilia si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo a partire da martedì 6 aprile le marche il Veneto La Provincia autonoma di Trento Passo di un arancione scenda 098 sotto la soglia di allarme il valore delle reti nazionali anche se 11 regioni restano sopra uno in una piazza San Pietro deserta per via delle norme anti contagio Papa Francesco ieri ha presieduto il rito della Via Crucis i testi delle meditazioni delle preghiere affidati ai bambini ragazzi le torce che tracciano il percorso a terra formano una grande Croce luminosa sulla piazza vuotaabbraccio tra Francesco i bambini sul palco al termine del rito lira ma non per alcune negoziato con gli Stati Uniti ne direttamente ne indirettamente l’ha detto il viceministro degli Esteri a bar non ci sarà nemmeno un piano graduale per rilanciare l’accordo nucleare il passo finale dovrebbe essere la rimozione delle sanzioni da parte degli Stati Uniti aggiunto araxi ha risposto così alle notizie secondo cui gli Stati Uniti verranno colloqui diretti con l’iran durante la riunione della commissione sull’accordo martedì a Vienna ea soli 19 anni jannick sinner Metal segno la sua scalata la prima finale Master 1000 contro lo spagnolo Roberto Bautista agut testa di serie n 7 in Florida il protagonista delle limitazioni per favorito daniil medvedev Federica Pellegrini vince il titolo italiano di 200 stile libero agli assoluti di Riccione con un tempo di molto inferiore a quello richiesto Per partecipare ai giochi occhio quinta Olimpiade per la divina e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto ci risentiamo più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa