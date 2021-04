Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale pera dalla redazione da Francesco Vitale in studio Italia tutta in rosso per il weekend di Pasquetta con regole ancora più severe nel con i territori in Campagna Puglia Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti in Piemonte Valle d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria e Sardegna per i non residenti nelle isole maggiori si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima a partire da martedì Veneto Marche La Provincia autonoma di Trento in arancione scende a 0 98 sotto la soglia d’allarme valore delle reti Nazionale anche se 11 regioni restano sopra uno la procura di Brescia aperto un inchiesta affidata al magistrato dell’antiterrorismo Carlo Milanesi merito alle due Molotov lanciate questa mattina contro il centro vaccinale di via Morelli per oggetto una finalità eversiva Dalle indagini fin qui acquisite si vede un uomo che scappa a piedi all’alba pochi minuti prima delle 6 le indagini sono affidate ai carabinieri non ci sono stati feriti e danni sono limitati a un tendone ADVla mensa una parte della struttura è stata parzialmente bruciata Fontana ha definito l’episodio un attacco ignoti a Pasqua e Pasquetta non si ferma la macchina vaccinale del Lazio i nostri operatori Saranno impegnati a somministrare nei giorni di festa oltre 50 mila bacini al presidente Zingaretti domani la nuvola dell’Euro per ringraziare i nostri straordinario operatori il giorno di Pasquetta andrò a Frosinone incontrare gli operatori dei centri vaccinali della Ciociaria lo annuncia l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato sono cominciate le vaccinazioni anti covid delle 300 parrocchie in Sicilia 5867 persone tra i 69 Ei 79 anni si sono già prenotate la ministra della Giustizia Marta cartabia informano fonti di via Arenula ha disposto accertamenti su un’inchiesta di Trapani sulle Uniti nell’ambito della quale sarebbero stati intercettati secondo non stampa anche diversi giornalisti intanto l’ordine nazionale dei giornalisti per voce del presidente Carlo Verna annuncia un appello al Presidente della Repubblica che oltre a essere il supremo garante della Costituzione anche il numero unoc’è sempre alla ministra della Giustizia Verna denuncia che le intercettazioni di giustizia che i giornalisti sono lo sfregio del Segreto professionale e torniamo a parlare del caso dei segreti militari venduti ai russi una storia di spie da manuale dei tempi della guerra fredda senza tante diavoleria informatiche semplicemente informazioni segrete in cambio di soldi l’ultimo eclatante episodio di spionaggio messo in atto dal Cremlino in un paese europeo Chi rischia in questo caso di inasprire le relazioni tra Italia e Russia quando Roma ha fin qui sempre sostenuto la linea del dialogo con Mosca anche di fronte ai confetti internazionali che invece vorrebbero isolare bladimir Putin nella trama della storia delle più classiche ufficiale della Marina italiana dal servizio è stato fermato martedì sera mentre consegnava documenti classificati relativi alle telecomunicazioni militari sensibili per la sicurezza nazionale della NATO a un funzionario dell’ addetto militare dell’ambasciata russa a Roma facciamo un po’ il punto e sentiamo ilparere dell’avvocato Gianni dell’aiuto le spie Come 007 sulla Aston Martin affascinanti a bere in II con bellissime donne la dura e cruda realtà invece è un parcheggio di una zona di Roma non certo Fra le più prestigiose o reputata raffinata le reazioni che abbiamo visto sulla stampa della moglie e dei di uno dei figli del Militare italiano arrestato perché stava venendo segreti di Stato a spie russe il primo punto è che esiste Lo spionaggio Forse ce l’eravamo dimenticato anche se è finita la guerra fredda ci sono sempre aspetti delle nostre organizzazioni del nostro stato che possono suscitare l’interesse di potenze straniere questo accade in tutto il mondoIl secondo è un aspetto processuale che verrà valutato dalla magistratura sull’entità dei fatti Il terzo sono le reazioni appunto della moglie del figlio che la prima sembra si sia lamentata che uno stipendio non era sufficiente e il figlio che dice se lo concederanno con disonore che cosa faremo noi però mi vengono in mente le parole di un saggio troppo spesso dimenticato Leo longanesi di quanto disse che la nostra bandiera nazionale dove rebbe a caricare una grande scritta famiglia è tutto per il momento anche a me Non resta che augurarvi l’augurio di una buona serata e più sinceri auguri di una buona Pasqua

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa