Ultime Notizie Roma del 03-04-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e buona domenica dalla redazione da parte di Francesco stare in studio le sirene d’allarme a ieri e sono tornata a risuonare stanotte in molte città dell’Ucraina e forti esplosioni sono stati uniti o destra la Russia vuole prendersi il donbass e il sud del paese Secondo te lei scrive obiettivo e salvare le pubbliche separatiste conferma il cremino il governo ucraino Rivendica intanto la completa liberazione della regione di Kiev il presidente dell’Ucraina torna a criticare l’occidente per i pochi sistemi ultimissimi forniti a Kiev attaccare il premier ungherese orban per essere l’unica Europa sostenere apertamente Putin dal pentagono intanto altri 300 milioni di dollari di aiuti militari per chi è riunito vorrebbe fornire al Ucraina missili ordinare ieri sono stati registrati oltre 13140 casi di covid in Cina alla cifra più alta dal picco della prima Ondata più di 2 anni fa in Italia il tasso di positività sarà al 14,8%anche i ricoveri in terapia intensiva altri 129 decessi in un giorno per recuperare interventi e prestazioni persi a causa dell’ ultima Ondata sarà necessario almeno un anno a Fermo i medici internisti venti Forti temporali neve a bassa quota e calo delle temperature una perturbazione dal nord Europa riportato l’inverno su gran parte d’Italia soprattutto al centro-sud un albero caduto per un fulmine a Villa Borghese a Roma ha ferito donne di cui uno in modo grave oggi allerta gialla per il maltempo in sette regioni Abruzzo Calabria Campania e Basilicata Lazio Molise e Umbria è una settimana dalle elezioni in Francia Macron ha chiamato ieri i suoi alla mobilitazione generale a prende’ concludendo la campagna elettorale in un solo grande comizio davanti a 35000 persone oggi elezioni parlamentari presidenziale amministrative in Serbia in Ungheria si vota invece per le parlamentari per il referendum legge anti lgbt proseguono gli accertamenti per capire le cause della morte della diciassettenne Maria Elia venuta all’ospedale di Perugia una delle ipotesi prospettate dei medici ai familiari e quella dell’influenza suinaè stato isolato Il Ceppo H1 n1ke nel 2009 causò una pandemia la cui fine è stata decretata l’anno successivo si attende l’esito degli esami istologici Sport negli anticipi della 31esima giornata della Serie A di calcio la Lazio supera 2-1 all’Olimpico Sassuolo il Torino passo 1 a 0 in trasferta contro la Salernitana e lo Spezia vince in caso 10 col Venezia oggi in campo fiorentina-empoli alle 12:30 ordine Cagliari Atalanta Napoli alle 15 Sampdoria Roma alle 18 juventus-inter 20:45 Per il MotoGP stasera sicuro in Argentina con l’Aprilia di espargaro in po’ la canta la Ducati clienti di Martin e Marini ed era l’ultima notizia buona domenica e buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa