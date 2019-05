Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e venerdì 3 maggio Buongiorno da Francesco Vitale governo in bilico sul caso Siri Conte chiede le dimissioni immediate delle Sottosegretario leghista indagato per corruzione e annuncia che ne proporrà la revoca il prossimo Consiglio dei Ministri il premier replica così una nota in cui si del Carroccio si dice innocente chiede di essere sentito prestissimo dai PM In caso contrario annuncia le dimissioni tra 15 giorni una strada furba secondo Di Maio Mentre se vieni chiede al premier di spiegare le scelte di revocare il Sottosegretario Alta tensione tra Washington e Mosca divise dalla grave crisi in corso in Venezuela duri scontri per le strade di Caracas con almeno quattro morti Maduro resiste e si mostra in TV gruppo di soldati è un tribunale di Caracas affitto ad un ordine di cattura nei confronti del oppositore Leopoldo Lopez liberato da soldati Federico Juan guaido è attualmente ospite nel ambasciata della Spagna nella capitale venezuelanamalgoverno spagnolo non lo consegnerà Donald Trump ha detto di non credere che permetterà lex avvocato della Casa Bianca Don Meccano di testimoniare al congresso nell’ambito dell’inchiesta sullo skate sfigato che lega le ha già parlato con il procuratore speciale Robert Muller Direi che è finita l’ho già lasciato testimoniare per 30 ore ho salvato sostenendo che autorizzare la deporre aprirebbe le porte per la citazione di altre persone Facebook sta pianificando un sistema di pagamento basato su criptovaluta che potrebbe essere utilizzato da miliardi di utenti in tutto il mondo lo rivela il Wall Street Journal il sistema sarebbe basato su una moneta digitale è simile ma con la sostanziale differenza che avrebbe un valore stabile le criptovalute invece sono suscettibili a fluttuazioni di valore Molto significative questo sistema potrebbe mettere in pericolo le carte di credito perché non imporrebbe commissione Cambiamo argomento Peter mayhew attore che interpretava Il Peloso copilota chewbacca in diversi film della Saga Star Wars è morto lo ha reso noto lafamiglia composta su Twitter che aveva 74 anni è deceduto lo scorso martedì e me li Stati Uniti gli editori snobbano le memorie di Woody Allen nuovo duro colpo per il regista dopo la rottura del ricordo da parte di Amazon che ho usato anche stavolta della riaffiorare delle accuse di molestie alla figlia dailan farro tre decenni fa chiusura torna la serie A stasera in campo nella anticipo Juve Torino Allegri ammette che i Granata stanno facendo grandi cose si complimenta con Mazzarri che dalla sua si dice pronta la sfida è Nel Milan si ferma e la rottura del legamento crociato per Mattia Caldara pittore che si è infortunato in allenamento e a Roma per ulteriori controlli nella stagione finita e sarà confermata la diagnosi saranno necessari l’intervento al ginocchio e cinque-sei mesi di stop era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti appuntamento a più tardi

