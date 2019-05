Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio in libero venezuelano Leopoldo Lopez di cui ieri la corte suprema di giustizia venezuelana ordinato l’arresto continuerà a rimanere nella ambasciata spagnola a Caracas dove si è rifugiato il 30 Aprile dopo essere fuggito dagli arresti domiciliari Con l’aiuto della autoproclamato presidente a interim Juan guaido lo ha dichiarato lo stesso Lopez affermando di non aver paura né del carcere ne dei Nicolas Maduro Cambiamo argomento la politica italiana Dopo settimane in cui lei che Movimento 5 Stelle Si sono divisi sul caso del sottosegretario Armando Siri indagato per una presunta corruzione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha sciolto le riserve annunciato che l’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri proporrà la revoca delle deleghe al Sottosegretario Siri a strumento me ne tutta la responsabilità politica alloraConsiglio dei Ministri la mia proposta di revoca della nomina Sottosegretario il senatore Siri questa proposta di revoca attenzione porta il fatto che mi voglia ergere a giudice del caso questo compito spetta ai magistrati le mie valutazioni sono ovviamente politiche e sono legate alla responsabilità che mi spettano quale massima autorità di governo attenzione ancora questo non vuol dire che Armando Siri sia colpevole io candidato premier adesso lo escluderei Ma so gestire la complessità amo gestirla così il sindaco di Milano Beppe Sala ai microfoni di Sky Tg24 sulle elezioni europee del 26 maggio in Europa mai così divisa fra sovranisti europeisti liberali conservatori pro e anti euro il sindaco anche parlato nel caso Siri e del vivi se ci dovessimo chiedere con chi si potrebbeOggi ti risponderei ha sottolineato con nessuno per Milano è la cosa che va bene in Italia siamo veramente un po’ un poco più in là nel metà del nostro percorso che mi ha mandato bisogna arrivare Peter mayhew l’attore che interpretava Il Peloso copilota Cube h in diversi film della Saga Star Wars è morto lo ha reso noto la sua famiglia con un po’ sotto il petto aveva 74 anni ed è tenuto lo scorso martedì che abbiamo decisamente argomento revocato lo sciopero dei sindacati scolastici minacciato per il 17 maggio in caso di mancato accordo sul Intesa con il governo in tema regionalizzazione dell’Istruzione L’accordo è stato raggiunto Mi arrestano malumori tra quelle sigle che giudicano testo poco concreto Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF che parole è in verità in questo momento e discusso in Parlamento prevede addirittura ulteriori tagli fino al 2045 Per quanto riguarda il reclutamentosi ritorna alle vecchio sistema che non era tanto vecchio giocatore con la legge di stabilità dei concorsi riservati per i precari con 36 mesi ed è per questo motivo che un provvedimento importante che era quello di riabilitare il doppio canale di reclutamento pavimento da concorso ordinario questo non è avvenuto e quindi anche nuovi concorsi riservati non risolveranno il problema del precariato sono migliaia di docenti abilitati e con chi non essere chiamati come supplenti perché io Organico di fatto e organico di diritto perché non vengono giornate questo cosa toglie esaurimento ogni anno non è abilitato con 36 mesi di poter fare un corso di parità di trattamento tra persone per risolvere il problema del precariato e poi per quanto riguarda infineuno dei motivi principali per scendere in piazza anche lì paghi e parole sul sistema di reclutamento e quindi forse qualcuno ti ricordano a continuare il fatto che non si parla del personale ATA non è allo sciopero del 17 maggio ci fermiamo qui in redazione e Gabriele a Luigi da Francesco Vitale ancora lagunya di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa