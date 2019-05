Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il gip del tribunale di Taranto non ha convalidato i Fermi di due maggiorenni coinvolti nell’indagine sulle violenze compiute ai danni di Antonio sano Il 66enne di Manduria morto il 23 aprile Ma hai messo nei confronti di 2 indagati un’ordinanza di custodia cautelare in carcere il giudice è così condiviso il quadro accusatorio della procura anche in relazione al reato di tortura stessa decisione è stata adottata ieri dal gip che ha mandato in carcere i sei minorenne Cambiamo argomento sembra avviata verso il capolinea L’esperienza di governo di Armando Siri Sottosegretario leghista e trasporti indagato per corruzione porterò al prossimo Consiglio dei Ministri assumendone tutta la responsabilità politica la revoca delle deleghe da Sottosegretario di Siri dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi pochi minuti dopo la nota con cui l’interessato si dicedimettersi in 15 giorni se dopo averlo ascoltato i PM non avessero archiviato la sua posizione Cambiamo argomento ho paura ho ancora paura di loro e spero che restano in carcere quanto ha detto collegare l’avvocato Franco Taurchini la vittima della violenza avvenuta il 12 aprile scorso a Viterbo da parte di due militanti di CasaPound siamo pronti ad affrontare un incidente probatorio per cristallizzare la denuncia siamo tranquilli perché si è giusto prosegui penalista la mia assistita teme di essere minacciata per rimangiarsi quanto raccontato è ancora Molto scossa psicologicamente una situazione difficile da affrontare i bambini delle scuole elementari non dovranno più tenere le sanzioni disciplinari le note sul registro le espulsioni un emendamento al ddl che introduce l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole approvato dalla camera abrogati gli articoli della 404 114 del regio decreto del 26 aprile 1928 Che prevedeva queste condizioni è un segno di civiltà bici è il presidente della commissione cultura e scuole della camera Luigi Gallo stiamo parlandorapporto educativo in questa fascia di età deve fondarsi sulla fiducia e sulla collaborazione che abbiamo ancora argomento Facebook sta pianificando un sistema di pagamento basato su criptovaluta che deve essere utilizzato da miliardi di utenti in tutto il mondo lo rivela il Wall Street Journal è il sistema sarebbe basato su una moneta digitale simile al Bitcoin ma con una sostanziale differenza che avrebbe un valore stabile criptovaluta invece sono suscettibili a fluttuazioni di valore Molto significative questo sistema potrebbe mettere in pericolo le carte di credito perché non imporrebbe le commissioni che invece queste ultime hanno secondo il rapporto del Wall Street Journal ha Facebook reclutando dozzine di società finanziarie negozi online per lanciare la rete il social network potrebbe anche lavorare un metodo per invogliare gli utenti utilizzare la nuova funzione Facebook non conferma e dice soltanto che sta esplorando diverse applicazioni per la tecnologia delle criptovalute era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa