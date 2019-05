Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Sottosegretario Armando Siri si deve dimettere lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla vicenda adesso col segretario leghista indagato per corruzione con te ha fatto sapere che questa è la sua dal CDM ho sempre dimenticato ha detto il premier per questo governo un altro tasso di etica pubblica nel caso di specie il Sottosegretario è normale ricevere suggerimenti per modificare produrre delle norme come governo abbiamo responsabilità o quindi valutato la necessità di dimissioni del sottosegretario il gip del tribunale per i minorenni di Taranto Paola Morelli non ha convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga ma ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i 6 minori due sedicenni è 4 diciassettenni accusati di tortura sequestro didanneggiamento violazione di domicilio nell’inchiesta sulla morte del 67enne di Manduria Antonio sano per i due maggiorenni sottoposti a Fermo e accusati degli stessi reati il gip del tribunale ordinario Alessandra Romano non ha ancora deciso sulla convalida Facebook sta pianificando il sistema di pagamento basato su criptovaluta che potrebbe essere utilizzato da miliardi di utenti in tutto il mondo lo rivela il Wall Street Journal il sistema sarebbe basato su una moneta digitale simile al Bitcoin ma con la sostanziale differenza che avrebbe un valore stabile le criptovalute invece sono a fluttuazioni di valore Molto significative questo sistema potrebbe mettere in pericolo le carte di credito perché non imporrebbe le commissioni che invece queste ultime hanno gli oppositori venezuelano Leopoldo la pensa fermato ieri sera che non ha paura né del carcere né di Nicolas Maduro Ma che tuttavia continuerà a restare come ospite nel Ambasciata di SpagnaChiara Piazza in dichiarazioni dalla rappresentanza diplomatica e sottolineato di non voler tornare in carcere è un inferno ma non ne ho paura non ho paura di Maduro non ho paura della ditta di nuovo effetto meteo su Woody Allen e dopo Chiama zona roto l’accordo con lui per 4 nuovi film famoso regista si è visto sbattere la porta in faccia dei maggiori editori per la pubblicazione di memoria lo scrive e io gli ho Times citando i dirigenti di quattro grandi casa editrice In altri tempi ci sarebbe stata una guerra di offerte stellari per la sua autobiografia le cose sono cambiate dopo che sono riaffiorate le accuse di molestie alla figlia Dylan Farrow 13 anni fa ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa