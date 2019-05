Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sentenza vergognosa qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati lascio il tribunale si candidi con la sinistra ovviamente terremo ricorso contro questa sentenza intanto invito tutti i sindaci a rispettare come Ovvio la legge lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando una sentenza del tribunale di Bologna Chi ha imposto al comune di iscrivere all’anagrafe due litiganti e quello che avevano fatto ricorso. il diniego stati Dubito sulla base del cosiddetto decreto Salvini sono fratello e sorella hanno 10 a 15 anni e questa mattina niente scuola come la loro Fonte d’ispirazione il modello di riferimento Greta Questa mattina sono arrivati in treno da Zoagli in riviera Genova per manifestare a favore dell’ambiente Emanuele Gaia questa mattina si sono stabiliPer alcune ore davanti al Palazzo della Regione per che simboleggia il potere spiegano con due cartelli verdi con su scritto appena Rello abbiamo bisogno di azione e School Strike for climate l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari sono state eseguite stamani dai carabinieri di Vicenza nei confronti di due stranieri di una donna italiana per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una minorenne i fatti risalgono alla fine di ottobre mi sarebbero avvenuti all’interno dell’abitazione della vittima i tuoi avrebbero abusato della ragazza nonostante lo stato di inferiorità fisica e psichica è usato dall’ uso di stupefacenti Vittoria per i contadini la Pepsi & co a New Delhi ha deciso di ritirare le richieste di risarcimento nei confronti di 9 contadini indiani accusati di aver coltivato senza permesso varietà di patate registra brevettate dalla multinazionale che ore sono a Noto un portavoce del gigante globale dell’alimentazione in tanti Raid aerei russi e governativi Ciriani sono ripresi stamani nella serie A nord occidentalela regione di fuori dal controllo di questo influenza turca lo riferiscono fonti sul terreno e l’osservatorio Siriano per i diritti umani ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle 8:00

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa