Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 3 maggio spazio all’informazione in Giuliano Ferrigno Matteo Salvini attacca i giudici del tribunale di Bologna che hanno accolto il ricorso di due richiedenti asilo contro il decreto sicurezza imponendo al comune di iscrivervi all’anagrafe una sentenza vergognosa se qualche giudice vuole fare politica dice e cambiare la legge per aiutare gli immigrati in lasci il tribunale si candidi con la sinistra ovviamente aggiungere Salvini primo ricorso contro questa sentenza intanto invito tutti i sindaci a rispettare la legge non minacci giudici replica al sindaco di Bologna Merola intanto la Cassazione afferma che il decreto Salvini si applica anche ai giudizi in corso una interpretazione che riapre la questione della irretroattività delle nuove norme tutti emigrati in vigore da ottobre in contrasto con una precedente decisione della Corte di almeno cinque manifestanti sono stati uccisi per le quali minori e 239 sono rimasti feriti Nel corso delle proteste è tenutoVenezuela a partire dal 20 aprile scorso secondo le cifre fornite da una portavoce dell’ufficio anno per i diritti umani e riportati da Media venezuelani l’ultima vittima È un adolescente di 15 anni morto ieri Nello stato di Merida Baudo annuncia altri tre giorni di mobilitazione nel paese da oggi a domenica ci sarà bisogno di altri sforzi di Costanza ma siamo vicini a raggiungere la nostra libertà che mi addormento l’economia americana ha creato in aprile 263 mila posti di lavoro sopra le attese degli analisti il tasso di disoccupazione calato al 3,6% ai minimi degli ultimi 49 anni era infatti al dicembre 1969 che non toccano livello così basso l’economia americana ha creato un 20 milione di posti di lavoro da quando è finita la grande recessione nel 2009 è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

