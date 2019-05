Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno oggi tensione a Modena prima dell’arrivo di Matteo Salvini che ha tenuto un comizio elettorale un gruppo di centinaio di manifestanti ha iniziato a lanciare i sassi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con una carica una persona è stata firmata i ragazzi guidavano Lasciateci passare liberiamoci dalla parti smo questa era una delle tre manifestazioni organizzate proprio per protestare contro l’arrivo a Modena della Lega Salvini la cronaca la procura di Avellino ha sequestrato le barriere bordo ponte su 12 viadotti dell’autostrada A16 nel tratto compreso tra Baiano e Benevento la decisione nell’ ambito dell’ inchiesta BIS sulla sicurezza delle Infrastrutture scaturita da quella sulla strada per il bus precipitato dal viadotto Acqualonga nel 2013 il provvedimento di sequestro non determina effetti sul funzionamento e la percorril’autostrada e tre ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari sono state eseguite questa mattina dai carabinieri di Vicenza nei confronti di due stranieri da diversi anni residenti in Italia di una donna italiana per violenza sessuale di gruppo su una minorenne alla fine di ottobre sarebbero avvenuti all’interno dell’abitazione della vittima gli arresti sono avvenuti che provinciali Verona ancora cronaca in chiusura appena saputo che sua figlia era stata sospesa per 15 giorni da scuola è andata nell’istituto e aggredito la vicepreside sono dovuto intervenire due volanti della polizia 118 per riportare la calma Ora la mamma di un alunno della scuola professionale Einaudi di Lodi rischia una denuncia Salvini chiede l’arresto immediato è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

