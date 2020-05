Ultime Notizie Roma del 03-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni in studio scatta domani la fase 2 oltre 4 milioni di lavoratori Torneranno in attività soprattutto over 50 in prevalenza al nord si potrà far visita ai congiunti che governo precisa chi sono parenti fino al sesto grado affini e affettivi stabili non gli amici e niente spostamenti nelle seconde case riaprono i concessionari possono riprendere i Restauri opere d’arte Molte le regioni che vanno in ordine sparso in seguito intanto registrano altri 1435 decessi in 24 ore un aumento in calo rispetto ai giorni scorsi il totale dei morti supera così quota 66300 incassi totali rilevati nel paese sono 1130000 appello all’unità da parte dell’ex presidente Bush Intanto una tuagli stati statunitense riaprono in quelle ancora più ti scoppiano le proteste il bonus di €600 per i lavoratori autonomi sarà automatico ad aprile salirà a €1000 per le partite IVA iscritte alla gestione separata INPS per gli autonomi della gestione speciale con perdita di reddito o fatturato del 33% lo prevede la bozza del nuovo decreto riaprono negozi di bici e monopattini con incentivi per acquistarli a settembre si deve tornare a scuola così amministrazioni e ribadendo la possibilità di una didattica mista in parte in presenza on-line mai parlato di doppi turni precisa la ministra dell’Istruzione l’ipotesi è quella di dividere le classi la metà degli studenti andrà a scuola per metà settimana poi toccherà all’altra scambio di colpi Darma da fuoco tra le due coree i militari del Nord hanno sparato verso una postazione di Guardia del Sud lungo la linea demilitarizzata che separa i due paesi ricevendocome avvertimento un analoga risposta e quanto ha detto Seul l’incidente avvenuto intorno alle 7:41 locali al confine centrale della città di Chair One senza danni a persone o cose il calcio le regioni dicono sia gli allenamenti individuali dei calciatori il Sassuolo ripartirà domani martedì il Bologna via libera anche per il Parma sempre da domani ma solo aperto anche Cagliari e Sassari Lazio dal 6 e Roma dal 7 maggio a Tesio invece ancora l’ok per il Napoli gli allenamenti si terranno 6 calciatori l’ora solo senza tecnici è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa