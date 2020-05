Ultime Notizie Roma del 03-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione a Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione parla al premier Giuseppe Conte sono fortemente convinto che un sistema Come il nostro non abbia affatto bisogno di investiture messianiche né di uomini investiti di pieni poteri queste le sue parole in un’intervista durante la quale ha ricordato che si entra nella fase dell’emergenza Ma che non può essere intesa come un liberi tutti parla di maggioranza solida al premier larghe intese è possibile governo draghi sono chiacchiericcio esclude una patrimoniale facendo presente che il nostro debito rimane sostenibile in previsione dell’avvio della fase 2 ribadisce che questa nuova fase c’è costato enormi sacrifici le per questo non può essere intesa come un liberi tutti e due che inizierà domani 4 milioni di lavoratori Torneranno in attività soprattutto over 50 in prevalenza al nord si potrà far visita aiche il governo precisa chi sono parenti fino al sesto grado affini e affetti stabili non gli amici niente spostamenti nelle seconde case riaprono i concessionari i Restauri di opere d’arte sulla vicenda regione Calabria che ha dato il via libera al ristorante bar Jole Santelli è stata diffidata le procedure sono partite le le conosceva è ancora tempo per ritirare l’ordinanza ha detto il ministro Boccia che ha ricordato nelle ultime due videoconferenze lei non si è presentata nemmeno confrontate e questo non va bene io l’ho chiamata perché ci conosciamo da anni ha detto il ministro intanto a settembre si tornerà sui banchi di scuola e si seguiranno le lezioni per metà del tempo in classe per metà on-line ma senza raddoppio smembra gli alunni che restano a casa seguiranno le lezioni con i loro compagni ma collegati al computer e si alterneranno nei posti sui banchi nel corso della settimana per evitare l’affollamento nelle scuole questanotifica della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per spiegare come funzionerà la didattica mi sta intanto si preparano concorsi sul ponte scolastico ne parliamo con Marcello Pacifico presidente del sindacato ai posti banditi riguarda proprio il posto di sostegno riguardo al posto di sostegno si può accedere soltanto se si è possesso di specializzazione ho ancora se ti sta frequentando un corso aperto per conseguire l’abilitazione da specializzazioni università serve lo scioglimento della Riserva dello spostamento del sito Vai su questo punto questo momento ritiene che sia giusto Scusa tutti coloro che hanno chiesto di partecipare Dove si richiede il ricordo tutti C’erano più di 20000 posti banditi E tuttavia questi corsi anche la selezione per accedere a questi corsi è stata rinviatamaggio a fine settembre e quindi riteniamo che non è colpa di queste persone che vogliono specializzarsi sul sostegno fatto di dover frequentare il corso L’anno dopo e perdere l’opportunità presentato la domanda di partecipazione al che possa partecipare anche attraverso ovviamente specifica domanda a questo concorso che ha degli stessi diritti degli altri e soprattutto poi finché lo Stato abbia degli insegnanti poi specializzati in ruolo e non dei posti che fanno è tutto della redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa