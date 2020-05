Ultime Notizie Roma del 03-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il ministro degli affari regionali Francesco boccia impugna l’ordinanza della Regione Calabria firmato dalla governatrice Jole Santelli che prevede l’apertura di Bari Ristoranti Gli altri sono stati trasmessi all’avvocatura dello Stato boccia ricorda che ciantelli nelle ultime due videoconferenze non si è presentata nemmeno confrontata e questo non va bene Intanto da domani in Veneto sarà consentito l’allenamento individuale negli impianti sportivi a porte chiuse gli atleti professionisti e non mantenendo una distanza di 2 m senza assembramenti la misura riguarda anche calcio e PC eliminare con una circolare Prefetti chiarisce alcuni aspetti del decreto sulla base che fino al 17 maggio per esempio non ce l’hanno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui si trova a meno che non ci siano comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di saluterientro al proprio domicilio dovrà rimanere nella regione su chi si può visitare il capo della polizia Gabrielli si rifà ad una sentenza della Cassazione del 2014 i coniugi i rapporti di parentela a fine riunione civile nonché le relazioni connotati da duratura e significativa Comunanza di vita di affetti e annuncia che l’applicazione delle misure sarà prudente ed equilibrata l’economia bisogna accelerare per dare tutte le piccole e medie imprese più colpite dalle emergenze siamo già in ritardo fuori una massiccia iniezione di liquidità fondo perduto dirette sotto forma di ricapitalizzazione delle imprese negli interventi sugli oneri costi fissi come sulle bollette elettriche con scrive su Facebook il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli invito del decreto di maggio chiusura l’ultima notizia oggi in Umbria si registra lo zero contagi da covid-19 151 tamponi eseguiti cordonato la regione aggiornato i dati le persone positive restano più di 1300 kg continua il calo degli elementi positivi e tutto grazie per averci seguito le newsprossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa