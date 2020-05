Ultime Notizie Roma del 03-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno senza coronavirus il bilancio di oggi Superenalotto gli 80 mila le persone guarite gli elementi espositivi vicini a tornare sotto i 100.000 gli ultimi dati prima dell’inizio della Fase due confermano Lo stabile dell’epidemia si riduce Rispetto a ieri il picco di nuovi casi anche in Piemonte nessun morto in Basilicata Calabria Umbria Sardegna i morti in Lombardia sono invece 42 dai 1389 tamponi positivi rilevati La maggior parte sono in Lombardia con 526 nuovi positivista le altre regioni più colpite di incremento di casi è di 251 in Piemonte anche se in netto calo Rispetto a ieri 166 in Emilia Romagna 94 in Veneto 38 in Toscana 45 Liguria 53 nel Lazio è il ministro per gli affari regionali Francesco Bocciapugnazzo ordinanza della Regione Calabria firmato dalla governatrice Jole Santelli che prevede l’apertura di bar e ristoranti gli altri sono stati trasmessi all’avvocatura dello Stato boccia ricorda che Santelli nelle due videoconferenze non sia presentata nemmeno confrontata e questo non va bene Intanto da domani in Veneto sarà consentito l’allenamento individuale negli impianti sportivi a porte chiuse per gli atleti professionisti e non mantenendo una distanza di 2 m 100 assembramenti la misura riguarda anche calcio e piscine eliminare con una circolare ai Prefetti chiarisce alcuni aspetti del decreto sulla fase 2 che è fino al 17 maggio per esempio non hanno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui si trova a meno che non ci siano comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e chi rientra al proprio domicilio nella regione su chi si può visitare il capo della polizia Gabrielli si rifà ad una sentenza della Cassazione del 2014 i coniugi i rapporti di parentela ha finito gli Unione civile nonché le relazionida duratura significativa Comunanza di vita di affetti e annuncia che l’applicazione delle misure sarà prudente ed equilibrata l’economia bisogna accelerare per dare risposte alle piccole medie imprese più colpite dalle esigenze siamo già in ritardo pure una massiccia iniezione di liquidità fondo perduto diretta e sotto forma di ricapitalizzazione delle imprese negli interventi sugli oneri dei costi fissi come sulle bollette elettriche così su Facebook ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli in vista del decreto di maggio ultime notizie oggi in Umbria si registra lo zero contagi da covid-19 c751 tamponi eseguiti visionato la regione aggiornato i dati le persone positive restano più di 1300 posti continua il calo degli elementi positivi e tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa