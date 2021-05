Ultime Notizie Roma del 03-05-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 3 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio L’Italia ha registrato ieri numero più basso di decessi per covid gli ultimi sette mesi 144 risale invece il tasso di positività Nazionale al 5,8% da oggi Val d’Aosta rossa e arancione con Basilicata Puglia Calabria e Sicilia le altre regioni restano Gialle dopo gli over 65 la campagna vaccinale si aprirà tutte le classi d’età in particolare quelle produttive e agli studenti l’annuncio di figliolo i sindacati attendono oggi la convocazione di draghi per un tavolo sul PNR da tenersi in settimana all’attenzione di CGIL CISL e UIL e puntate in particolare sul blocco dei venti sulla riforma degli ammortizzatori sociali una tantum da €2400 per i lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo potrebbe arrivare intanto col nuovo decreto imprese decreto sostegno oggi in commissione bilancioal Senato bufera sulla Rai dopo le accuse da parte di Fedez di censura preventiva sulle sue critiche alla lega per l’ostruzionismo omofobo dal decreto Zan l’amministratore delegato il rapper ma ora il caso passa in vigilanza e sia per la partita delle nomine Rai Salvini chiede che il prossimo amministratore delegato si è interno mentre bolla la questione censura come una polemica tutta interna alla prendervi a oggi a Londra il G7 dei ministri degli esteri presente anche Di Maio Regno Unito propone un meccanismo per bloccare in modo coordinato fake news provenienti da Russia e Cina blinken afferma che Pechino agisce depressivo in casa è aggressivo fuori dai suoi confini rivedendo che quello che hai in xinjiang è un genocidio contro gli auguri Oggi è la giornata mondiale della Libertà di Stampa l’ha uccisa è fatta a pezzi gettato in un cassonetto dell’immondizia Poi tornato a casa e si è impiccato questa la ricostruzione della polizia di quanto sarebbe avvenuto a Bologna dopo il ritrovamento ieri alla periferia della città dei cadaveri di una studentessa di 31 annipensato 43 anni entrambi del camion Lo sport L’Inter è campione d’Italia con 4 giornate d’anticipo sulla fine del Campionato dopo il pareggio dell’Atalanta con uno ieri sul campo del Sassuolo festa in piazza Duomo a Milano interrotti dalla polizia allo scattare del coprifuoco lazio-genoa è finito il 43 Bologna Fiorentina 33 Napoli Cagliari 11 Udinese Juventus 1-2 Sampdoria Roma 2011 Parma per la Formula 1 ha vinto il Portogallo con le Ferrari lontane dal podio MotoGP Bagnaia secondo genere dietro all’altra Ducati di 1000 e davanti a Bagnaia Rossi solo e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa