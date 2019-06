Ultime Notizie Roma del 03-06-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è stata una festa della Repubblica ieri 2 Giugno animata da forti polemiche politiche il presidente della Camera fico ha dedicato la festa a migrare i Rom Sinti gli ha risposto il vicepremier Salvini Io dedico la festa della Repubblica l’Italia agli italiani le parole di fico mi fanno girare le scatole di legalità ce n’è poca nei campi rom ha detto il titolare del Viminale risponde anche Di Maio la festa e di tutti gli italiani e soprattutto di quelli che aspettano fatti Concreti ha detto aggiungendo poi non avrei alimentato la polemica quella è una sua opinione personale intanto l’idea è che il governo potrà andare avanti e se si taglieranno le tasse con il ministro Tria si pensa cheshock fiscale sia l’unico modo per rilanciare L’Italia ha detto Salvini L’Europa è una comproprietà ci sono regole che tutti osservano e non possiamo avere nemmeno uno che se ne disinteressa Sì ma la mia parola d’ordine è dialogo dialogo dialogo queste le parole del commissario agli affari economici Pierre moscovici mercoledì la Commissione Europea dovrà dare il parere sulla lettera inviata da Roma a Bruxelles sul debito pubblico flat Tax e credo si debba procedere a una riforma organica del fisco Tenendo presente che ci sono due elementi da considerare come premiare il lavoro e Come favorire l’impresa queste le parole del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ieri al festival dell’economia di Trento il papà invece ha fatto rientro dalla Romania ieri ha parlato nel quartiere Roma di blaj facendo Mea Culpa per discriminazioni segregazione maltrattamenti subiti dalla comunitàha condannato Le dittature e regime che ha definito a te ma non ha mai citato la parola Comunismo trasporto in chiusura MotoGP ieri il Gran Premio d’Italia al Mugello ha vinto Danilo Petrucci davanti alla Honda di Marc Marquez e all’altra Ducati di Dovizioso Rossi si è ritirato dopo una caduta che ha fatto ha vinto il 102 Giro d’Italia di ciclismo che si è concluso a Verona con la ventunesima tappa vinta dallo statunitense Richard nel tennis Federer e Nadal senza fatica ai quarti di finale del Roland Garros il calciatore brasiliano Neymar e invece si difende dopo l’accusa di stupro È un’espressione afferma l’attaccante del Paris saint-germain è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa