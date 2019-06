Ultime Notizie Roma del 03-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione appuntamento con informazioni e Gabriele Luigi in studio ad una settimana dal voto delle politiche europee e il giorno dopo l’ennesima polemica avvenuta il giorno della festa della Repubblica polemica oggi pomeriggio il premier Giuseppe Conte interverrà in un discorso agli italiani. era su responsabilità e dignità due parole chiave obiettivo combattare il governo andremo avanti se ti tagli erano le tasse con il ministro Tria abbiamo ragionato di tasse d’Europa uno shock fiscale è l’unico modo per rilanciare L’Italia ha detto il Ministro dell’Interno Salvini L’Europa è una comproprietà ci sono regole che tutti osservano e non possiamo avere nemmeno uno che se ne disinteressi la mia parola d’ordine è dialogo ha dettoSalvini anche il governatore di bankitalia Ignazio Visco ha chiesto una riforma organica del fisco una revisione del sistema non una soluzione al problema del debito pubblico ha detto il numero uno di Palazzo Koch Cambiamo argomento poi annunciato che alcuni dei suoi aerei 737 compresi molti dei 737 Max già bloccati da incidenti in Indonesia head in Etiopia possono avere parti difettose sulle ali la società ha avvisato le compagnie che li possiedono ad ispezionare i componenti per il controllo dinamico sui modelli Max e Angy alcuni di questi pezzi potrebbero dover essere sostituiti perché rischiano di guastarsi corrompersi pur senza causare la caduta dell’aereo il presidente statunitense Donald Trump invece ha chiesto a Russia Siria e diranno di fermare il bombardamento della Provincia di idlib che ha causato la morte di Civili Innocenti il mondo sta guardando questauccelleria Qual è lo scopo stop dice Trump su Twitter intanto nuova defezione dell’amministrazione statunitense Kevin gasset Presidente del Consiglio economico della Casa Bianca lascerà a breve l’incarico il presidente non ha fornito alcuna spiegazione per questa ennesima partenza di alto livello ma ha ringraziato il vero amico però il suo grande lavoro lo sport in chiusura akal è l’Hellas Verona la terza squadra promossa in Serie A dopo Brescia e Lecce i gialloblù hanno ottenuto il ritorno nella massima serie grazie al 3 a 0 sul Cittadella nella finale di ritorno dei play-off in rete zaccagni di Carmine e la Ri.Ba inizia la missione Mondiale della nazionale donne di calcio Oggi primo allenamento in Francia è tutto dalla stazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa