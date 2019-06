Ultime Notizie Roma del 03-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli non sarà un cognato e neanche un vero e proprio ultimatum sarà però un richiamo Nick e anche duro un ultimo tentativo per evitare il baratro della crisi le premier Giuseppe Conte punta molto sul discorso agli italiani che stavi mando il fiore che oggi pomeriggio però non c’era dopo ore di silenzio paura a Venezia per lo scontro tra una nave da crociera della MSC un battello Gran Turismo nel porto il bilancio e di quattro feriti turiste americane neozelandesi australiane tra i 67 Ei 72 anni nessuna in gravi condizioni due sono già state dimesse dall’ospedale King Cole ex braccio destro del Nord Kim jong-un e riparto a pochi giorni delle anticipazioni di venerdì del quotidiano di sales. poi l’ex capo dei servizi militari era finito in un’ampia epurazione inviatocampo di lavoro pagando il fallimento del secondo incontro con gli Stati Uniti del 27 e 28 febbraio a da noi sono rimasti intrappolati per 4 ore in una grotta in Calabria che sia improvvisamente inondata grazie all’intervento di 40 uomini del Soccorso Alpino e speleologico hanno potuto rivedere la luce brutta avventura ammaliato fine quella di 4 speleologi recuperati Tutto in buone condizioni di salute in quattro sono rimasti bloccati a una cinquantina di metri dalla superficie nell’ abisso del bifurto nel Cosentino detto anche Fossa del Lupo se vorrei incontrare il sindaco di Londra No non lo apprezzo molto che sia il gemello di De Blasio il sindaco di New York Tranne per il fatto che è più basso lo ha detto Donald Trump ai cronisti a bordo dell’air Force One che lo sta portando a Londra per una visita ditta aveva paragonato il suo linguaggio a quello di un fascista del ventesimo secolo ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa