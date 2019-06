Ultime Notizie Roma del 03-06-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta per rally lo spread tra Btp e Bund è in forte calo a 281 punti base con un rendimento del decennale italiano al 2,60% è stato ucciso probabilmente durante una rapina andata male e Dolfo Musini pensionato di 88 anni trovato privo di vita ieri nella sua abitazione al primo piano in piazza Valsassina Cagliari l’uomo è stato aggredito colpito Probabilmente con un oggetto contundente Carabinieri avrebbero già imboccato una pista che porta una persona che abita nel quartiere il cadavere del pensionato è stato scoperto nel tardo pomeriggio dai Vigili del Fuoco chiamati da un amico della che non riusciva a mettersi in contatto con lui i pompieri sono entrati da una porta finestra lasciata socchiusa una volta in casa hanno trovato il cadavere del pensionato era a terra in una pozza di sanguesono iniziate le operazioni prodromiche alla demolizione delle prime case di via Porro sotto i Monconi di Ponte Morandi lo posso stanno arrivando le grandi gru e vengono alle a metà della strada alcune barriere via fillak Chiusa alcuni camion e stanno depositando grandi contenitori per raccogliere le ultime masserizie ancora presente all’interno delle palazzine in estate dalla demolizione le operazioni di demolizione inizieranno nel pomeriggio il capo dello Stato Sergio Mattarella è giunto a Palazzo dei Normanni per l’inaugurazione della mostra con 100 medaglie conquistate dagli schermidori azzurri allestita nel salone del vice re di Palazzo Reale per celebrare i 110 anni dalla fondazione della federazione Nazionale scherma alle 18:15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi alcune cose importanti da dire a tutti voi Così il premier Giuseppe Conte annuncia l’orario della conferenza stampa invitando su Twitter a seguirlo in diretta streaming sulla suaFacebook il presidente dell’autorità di sistema Portuale del mare Adriatico settentrionale Pino Musolino è stato convocato d’urgenza Roma dal Ministero dei Trasporti e infrastrutture a seguito dell’incidente accaduto ieri a Venezia lungo il canale della Giudecca Dov’è la nave opera di MSC Crociere ha perso il controllo ed è andata a sbattere su una Riva coinvolgendo un battello di passeggiare chiudiamo con Chicago l’umanizzazione delle cure contro il cancro negli ospedali italiani diventa un esempio da seguire nel resto del mondo a partire da l’obiettivo di contrastare l’ansia la depressione che con il 70% dei nuovi malati di tumore in forma grave un terzo di essi con un incremento degli interventi psicosociali nei reparti di oncologia E infatti possibile migliorare dal 10 al 5% la qualità di vita dei pazienti si chiama UK e i principali risultati sono stati Presentati al congresso dell’American Society oncologia diChicago è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento le prossime nostre

