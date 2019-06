Ultime Notizie Roma del 03-06-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio il premier Giuseppe Conte di mal discorso agli italiani che pronuncerà oggi pomeriggio alle 18:15 Dopo un lungo silenzio per evitare il baratro della crisi responsabilità e dimmi te saranno le due parole chiave lui anticipa su Twitter dirò cose importanti che però va in pressing con il vicepremier Salvini che insiste sulla flat Tax e lo stop all’abuso d’ufficio l’illegalità si infila dove c’è troppa burocratizzazione non possiamo bloccare tutto perché forse Uno su mille mi frega Ha detto Salvini il ministro centinaio della Lega commenta obbligo che il presidente Conte faccio un miracolo c’è buona volontà ma se non si riesce a mettersi d’accordo Non vedo alternativa a elezioni ha detto centinaio sul salva Roma dicano subito se preferiscono continuare a salvele casse delle banche invece che difendere i risparmi dei romani degli italiani la nostra pazienza è finita Lo ha detto la sindaco di Roma Virginia raggi a margine della presentazione della notte bianca dello Sport sono sotto stretto monitoraggio all’ospedale civile di Venezia alle condizioni di due turiste straniere un’australiana È una neozelandese ricoverate dopo l’incidente di ieri alla banchina di San Basilio una nave da crociera ha speronato un battello sono stati invece dimesso ieri mattina altre due turiste giunto in pronto soccorso una statunitense un’altra australiana medicate per traumi minori le presidente dell’autorità di sistema Portuale del mare Adriatico settentrionale Pino Musolino è stato convocato d’urgenza Roma dal Ministero dei Trasporti è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa