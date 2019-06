Ultime Notizie Roma del 03-06-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli alle 18:15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi alcune cose importanti da dire a tutti voi Così il premier Giuseppe Conte annuncia all’orario della conferenza stampa invitando su Twitter a seguirla in diretta streaming sulla sua pagina Facebook del presidente Conte faccia un miracolo continuo ad essere dell’idea che la campagna elettorale è finita i toni si devono abbassare così il ministro Gian Marco centinaio Massimo Aggiungendo che da parte della Lega c’è la buona volontà ma se non ci dovessero essere le condizioni Se non si riesce a mettersi d’accordo Non vedo alternativa alle lezioni sono iniziate le operazioni ippodromi che alla demolizione delle prime case di via Porro sotto i Monconi di Ponte Morandi sul posto Stanno arrivando le grandi gru e vengono allestite a metà della strada alcune barriere via Apri la chiusacamion stanno depositando grandi contenitori per raccogliere le ultime masserizie ancora presenti all’interno delle palazzine interessate dalla demolizione il capo dello Stato Sergio Mattarella è dovuto a Palazzo dei Normanni per l’inaugurazione della mostra colsanto medaglie conquistate dagli schermidori azzurri allestita nel salone dei viceré di Palazzo Reale per celebrare i 110 anni dalla fondazione della federazione Nazionale scherma è morto il fotografo Pietro Coccia uno dei professionisti più noti del cinema italiano nato a Roma il 19 luglio 1962 chiocciola soffriva da qualche tempo diabete ieri è stato trovato morto in casa dagli amici e colleghi ai quali non rispondeva dalla mattina e Chiara armadi lo contattava amico di tutti i personaggi generosità straordinaria scattato le tue ultime foto ai nastri d’argento e al Festival di Cannes sono 51 i denunciati per il fallimento delle società facenti capo a Marco Marenco imprenditore del gas ed ex Patron dello storico marchio di cappelli borsegli avvisi sono stati notificati alla chiusura delle indagini condotte dalla guardia di finanza di Torino e Asti ha cercato un cacchio societario di oltre 4 miliardi e condotte distrattive per

