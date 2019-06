Ultime Notizie Roma del 03-06-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno lunedì 3 giugno fate l’informazione sale d’attesa per intervento annunciato dal premier Conte III 18:15 sulla sorte del governo dopo le europee dirò cose importanti scrive su Twitter e mi arresta la tensione tagli di tanto piccante ha convocato un incontro con il gruppo di lega e Movimento 5 Stelle i relatori viceministri cartelle Garavaglia i ministri Toninelli e Fraccaro per fare chiarezza sul emendamento della lega al Decreto sblocca cantieri per sospendere i due anni il codice degli appalti così intanto chiedi che l’Unione Europea usi il tasso di disoccupazione come parametro per indicare i paesi che devono è che non devono rispettare i vincoli al 10% lo voglio portare al 5 quando saremo al 5 rispetteremo tutti i vincoli ma finché abbiamo regioni concludere Salvini con una disoccupazione giovanile oltre il 50% non c’è vincolo che tengaatterraggio in elicottero a Buckingham Palace con la Play di Melania per il cerimoniale dell’accoglienza della visita di stato del Regno Unito a incontrare la coppia presidenziale nel parco sono stati il Principe Carlo erede al trono e consorte Camilla Duchessa di Cornovaglia Camilla Sono vestite di bianco con vistosi i capelli il presidente americano e Milano bianco di Carla poi raggiunto all’ingresso dove è stato accolto con un sorriso dalla regina Elisabetta vestita di verde la cronaca Nino Caianiello il presunto burattinaio del sistema di tangenti in a mini avanti pilotati e finanziamenti illeciti è venuta a galla un mese fa con il blitz della dda di Milano Aprile rimanere in carcere ha deciso il Tribunale del riesame di Milano respingendo l’istanza di revoca della misura cautelare anche la questione di competenza territoriale dell’indagine presentate dalla difesa che sosteneva che l’inchiesta dovesse essere trasferita in Prati di Busto Arsizio ultime notizie chiusura l’Unione europea e gli stati membri che hanno svolto un ruolo di primo piano nella crisi dei rifugiati ovvero Italia Germania e Francia dovrebbero essere perseguiti per la morte di migliaia di migranti annegati nelCatania quanto chiede una denuncia presentata al Tribunale penale internazionale dell’aja di cui dà notizia il guardia è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa