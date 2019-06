Ultime Notizie Roma del 03-06-2019 ore 19:10

Roma Daily News radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulio Ferrigno l’Unione europea e gli stati membri che hanno svolto un ruolo di primo piano nella crisi dei rifugiati ovvero Italia Germania Francia dovrebbero essere perseguiti per la notte di migliaia di migranti annegati nel Mediterraneo e quanto chiede una denuncia presentata Tribunale penale internazionale dell’aja di cui dà notizia il Guardian e Donald Trump è atterrato oggi in elicottero a Buckingham Palace con la first lady Melania per il cerimoniale dell’accoglienza della visita di stato nel Regno Unito ai controlli la coppia presidenziale nel parco siamo stati il Principe Carlo e la sua consorte Camilla Duchessa di Cornovaglia Chiama Melania sia Camilla Erano vestite di bianco con vistosi i cappelli il presidente statunitense camminando al fianco di Carlo ha poi raggiunto l’ingresso dove è stato accolto con un sorriso dalla regina Elisabetta vestita di verde non è sfuggita una strada stretta di mano di Trump è la regina guerra distanza intanto col sindaco Kanstudi scientifici indipendenti che confermano gli effetti del cambiamento climatico sulla salute dell’uomo ha spinto Gli scienziati di 27 Accademia Europea sollecitare decisioni politiche urgenti per proteggere la salute della popolazione in Europa rinnovo del consiglio dell’ Accademia Europea delle Scienze di denti ha una gamma allarmante di rischi per la salute dovuti ai cambiamenti climatici i benefici che si hanno dalla rapida eliminazione dei combustibili fossili ultime notizie in chiusura inizia la demolizione della casa al civico 10 di via Porro il primo di palazzi sotto il ponte che saranno abbattuti prima della demolizione delle pile 10 e 11 che avverrà con esplosivi a Genova in azione una gru dotata di una pinza idraulica un apparato acqua nebulizzata sul palazzo per contenere le polveri e tutto grazie per averci seguito le muse e torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa