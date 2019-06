Ultime Notizie Roma del 03-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno aperto un fascicolo di indagine dopo quella depositata dal ministro Tria sulla diffusione venerdì di una bozza della lettera di risposta alle lettere già dalle richieste di spiegazioni della commissione europea sul debito italiano nel 2018 il procedimento contro ignoti nella denuncia si può ti davano i reati di divulgazione di atti secretati e violazione di Segreto d’ufficio Cambiamo argomento la procura di Venezia aperto un fascicolo contro ignoti sono incidente provocato dalla nave crociera opera nel canale della Giudecca e valuta se procedere per reato di inosservanza delle norme sulla sicurezza nei prossimi giorni ha detto il procuratore verrà disposta la consulenza tecnica che dirà se c’è stata una Maria sono di sotto sequestro in tanti sistemi di movimento motorini timone scatola nera ma non la nave stessa andiamo in Molise medici militari specialisti per fronteggiare l’emergenza dovuta la carenza di personale sanitarioQuesta secondo il commissario alla sanità Angelo Giustini sarebbe l’ultima spiaggia prima di procedere la chiusura già dal prossimo mercoledì dei reparti di ortopedia e traumatologia nei nosocomi di Isernia e Termoli provincia di Campobasso i medici militari dovrebbero essere impiegati per almeno 5 mesi termine necessario serve commissario affinché il decreto che l’abbia possa essere definitivamente approvato putih nel contempo si ripeteranno concorsi Siamo a Genova in chiusura perché iniziata la demolizione della casa al civico 10 di via Porro sotto il ponte Morandi crollato l’anno scorso il primo dei palazzi prima della demolizione delle pile 10-11 divinazione una gru dotata di una pinza idraulica un cannone ha sparato acqua nebulizzata sul palazzo per contenere le polveri e tutto grazie per averci seguito le muse attorno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa