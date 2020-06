Ultime Notizie Roma del 03-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dalle mezzanotte sono riaperti i confini regionali Dopo circa tre mesi e 33500 morti per coronavirus gli italiani sono completamente liberi di muoversi nel paese il virus però non è sconfitto a fronte di 55 morti Infatti si registra quasi un raddoppio dei contagi da 178 o 318 casi in un solo giorno sei su 10 non bardia seguita da Piemonte Liguria 8 le regioni senza nuovi ma ce l’abbiamo fatta col sacrificio di tutti e non c’è il ministro per gli affari istituzionali Francesco boccia ora è il momento della protezione delle cromie di lavoro l’Austria pronta a riaprire l’Italia a metà Giulia un giugno all’insegna della divisione del paese da un lato il presidente Mattarella che dopo aver deposto una corona d’alloro all’altare della Patria visitato Codogno luogo simbolo della parte mia per poi passare alad assistere a una concerto all’ ospedale Spallanzani di Roma rendendo omaggio a medici infermieri e a chi si è prodigato per gli altri durante l’emergenza dall’altro in piazza invece le destre con una persona che a Roma fa appello agli italiani dimenticati la manifestazione si è trasformato in un corteo con repliche in varie città italiane senza rispettare le regole del distanziamento insulti dai manifestanti al capo dei capi mediata la condanna di vivere in piazza chi l’ha il coprifuoco fortemente voluto dal Presidente Trump è il cazzo violato in molte città americane da Washington a New York dove migliaia di persone hanno continuato a manifestare anche dopo il tramonto dopo l’uccisione di George Floyd appello di Melania Trump a seguire le disposizioni in Pentagono ha spostato 1600 truppe nell’aria di Washington di sì per un eventuale sostegno alle attività delle autorità locali alle prese con le proteste e la madre della figlia di Cloe ti chiede giustizia non a vedere crescere lei ha solo 6 anni nuovo scivolone del presidente che Ha passeggiato dalla casa bianca una vicina chiesa brandendo la bal mondo non ha gradito continua senza pause la progressione della pandemia da coronavirus in America Latina dove nelle ultime 24 ore contagi sono saliti ho milioni 89470 9 mentre i morti hanno raggiunto quota 54231 nel solo Brasile solo 32mila e lo MS secondo un’inchiesta è sempre più convinta che la Cina abbia ritardato la comunicazione dei dati sul coronavirus ultimi casi nascosti secondo una documentazione riservata dell’agenzia uno che livello ha un dietro le quinte è ben diverso dalle Rodi pubbliche fatte nei confronti di Pechino lo MS profondamente frustrata comportamento gli stati che vogliono i recovery Farm dovranno far capire con quali riforme intendano incentivare la crescita e rafforzare le loro economie lo ribadisce il vicepresidente della commissione europea dovrò schifo se non ci sono le riforme ovviamente non ci saranno né pure i soldi spiega indicando investimenti che rendono le economie più digitali e più Verdi Lapi ha ufficializzato il calendario con le prime 8 gare nel continente europeo Il primo Jeepdisputerà il 5 luglio in Austria il 6 settembre appuntamento a Monza e dopo mesi di inattività preoccupano i rischi per la ripresa del campionato di calcio Gian lunga la lista dei giocatori infortunati l’ultima il difensore del Milan vittima di uno stiramento prima di lui Zlatan Ibrahimovic finito il tappeto con una lesione Il centrocampista del Torino baselli che avrò per una distorsione al ginocchio oltre i portieri della Lazio strakosha e della Roma Paolo era l’ultima notizia buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa