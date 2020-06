Ultime Notizie Roma del 03-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Italia esce dal da un stop alle limitazioni di circolazione tra regioni boccia ce l’abbiamo fatta col sacrificio di tutti nel Lazio vietato l’ingresso a chi ha la febbre superiore a 37 gradi e mezzo oggi discorso di Conte che spiegherà le modalità della ripartenza misurazione obbligatoria della temperatura Nelle stazioni dell’alta velocità ferroviaria per tutti i passeggeri dei treni a lunga percorrenza 2 Giugno al corteo del centrodestra saltano le norme sanitarie le polemiche a Verdi Esposto in procura Berlusconi dovevamo limitare al massimo il numero dei partecipanti per evitare il rischio di assembramenti non dare cattivi esempi Non si può fare la predica e poi essere i primi a trasgredire Orsini per 4 selfie e quattro operai che rischiano di vanificare gli sforzi che tutti gli italiani hanno fattocinesi polemica anche per gli insulti a Mattarella da parte di alcuni manifestanti Salvini chi l’offende si vergogna tornano a salire i conteggi per il coronavirus in Italia sono complessivamente 213515 con un incremento rispetto a dei precedenti 24 ore di 318 casi lunedì si era registrato un aumento di 178 il comprende attualmente positivi vittime guarite in Lombardia sono 187 in più pari al 58,8% del momento in Italia i dati sono stati Resi noti dalla Protezione Civile Santo Domingo arrestati riportate in Italia 8 latitanti accusati di diversi reati l’operazione coordinata dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia si sarebbe dovuta concludere ammazza a causa dello scoppio della Fonderia di coronavirus è stata ritardata torniamo in Italia dal carcere l’ergastolano boss Pietro Puglisi genero dello storico capomafia deceduto Giuseppe Pugliadetto ma passo prima di essere posto al 41 bis dava ordini sulla gestione del clan che aveva la sua base a Belpasso una volta malopasso come è stata denominata l’operazione Marchetti e Tendeva diversi vicini paesi etnei e quanto emerge dall’operazione in corso dei Carabinieri del comando provinciale di Catania che su delega della procura Distrettuale crea stanno inseguendo su tutto il territorio nazionale un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di 20 persone i reati ipotizzati a vario titolo sono associazione mafiosa estorsione ricettazione e traffico e spaccio di sostanze stupefacenti l’organizzazione colpita dal operazione negata Cosa Nostra catanese rappresentata dalla cosca santapaola-ercolano ed era guidata dalla famiglia di Pietro Puglisi ed è tutto anche per questa edizione Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa