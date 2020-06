Ultime Notizie Roma del 03-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora un ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco in studio dalla mezzanotte sono riaperti i confini regionali Dopo circa tre mesi e 33500 morti per coronavirus italiani sono completamente liberi di muoversi nel paese il virus Non conflitto A fronte dei 55 morti registrati martedì c’è quasi un raddoppio dei contagi da 178 a 318 casi in un solo giorno 6 su 10 non Barbie ha seguita da Piemonte e Liguria 8 le regioni senza nuovi malati dalla scorsa mezzanotte Dunque sono riaperti i confini regionali Dopo circa tre mesi e 33500 morti per coronavirus gli italiani sono completamente liberi di muoversi nelle paese il virus però non è sconfitto a fronte di 55 morti Infatti si registra quasi un raddoppio dei contagi e c’è polemica per la manifestazione dela Roma file per selfie assembramenti e persone senza mascherine continua senza pause anche la progressione della pandemia del coronavirus in America Latina dove nelle ultime 24 ore i contagi sono saliti a 1080000 479 mentre i morti hanno raggiunto quota 54231 del sul Brasile sono 32.000 il numero dei morti provocati dal coronavirus A livello mondiale ha superato la soglia dei 680.000 questo emerge Dal conteggio aggiornato dalle università americana John Hopkins University e torniamo a parlare del caso delle proteste negli Stati Uniti violato il coprifuoco in diverse città e manifestanti sono rimasti nelle strade anche dopo il tramonto in migliaia Washington anche davanti alla Casa Bianca New York fratello di Melania Trump a seguire le disposizioni tutte le città meritano di essere al sicuro Intanto parla la madre della figlia di Floyd vogliodicevamo di questo 2 giugno di manifestazione centrodestra in piazza arresta è poco distanziamento sociale Giorgia Meloni Matteo Salvini Antonio tajani sono arrivati all’imbocco di via Corso nella capitale davanti un tricolore lungo 500 m folla di fotografi e partecipanti con le mascherine ma poche distanze di sicurezza i leader della Lega ora Proposto al governo è in chiusura diamo un rapido sguardo alla borsa quella cinese apre la seduta positiva l’indice composit di Shanghai segna nelle prime battute in rialzo dello 0 31% 2009 30 e 39 punti mentre quello di scienze 100 30% a quota 1852,11 ed è tutto ancora lavori di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa