Ultime Notizie Roma del 03-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli a quasi tre mesi dall’inizio del rock down e 33530 morti cade un altro dei divieti è ancora in vigore si torna a circolare liberamente in tutta Italia senza condizioni con i cittadini dell’area Schengen e della Gran Bretagna che potranno venire nel nostro paese senza obbligo di quarantena e senza altre restrizioni che non siano quelle in vigore per divieto di assembramento mantenimento della distanza interpersonale uso della mascherina nei luoghi chiudi oggi sembra una conquista dice il ministro per gli affari regionali Francesco boccia ma ce l’abbiamo fatta con il sacrificio di tutti e senza dimenticare le vittime e gli operatori sanitari che hanno lavorato in modo incredibile C’è anche l’ex senatore Sergio De Gregorio tra gli arrestati nell’operazione dellamobile di Roma su un presunto giro di estorsioni e riciclaggio lo si apprende da fonti di polizia sono 9 l misure cautelari eseguite nell’ambito dell’operazione stamattina Catania dal carcere l’ergastolano box Pietro Puglisi genero dello storico capomafia deceduto Giuseppe Pulvirenti prima di essere posto al 41 bis dava ordini sulla gestione Chiama Anna che aveva la sua base a Belpasso una volta ma Luca pazzo come è stata denominata l’operazione Ma che si estendeva a diversi vicini paesi etnei e quanto emerge dall’operazione in corso dei Carabinieri del comando provinciale di Catania che su delega della procura Distrettuale ethenea stanno eseguendo su tutto il territorio nazionale un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di 20 persone sale il prezzo del petrolio sui mercati internazionali sulla scia di un possibile ulteriore taglio della produzione dei paesi opec + Ivreasuperato la soglia del $40 mentre il double gli occhiali ha guadagnato €0,68 pari al 1,9% salendo a 37,49 dollari al barile il richiamo è salito fino a 37,88 dollari ovvero il massimo Dal 6 marzo scorso e manifestanti sfidano il coprifuoco a New York sono passate alcune ore da quando hai scattato è ancora migliaia di persone sono in strada pacificamente anche a Washington ancora molte persone sono impegnate a manifestare e per tutto Grazie dell’ascolto Vi diamo appuntamento alle prossime news

