Ultime Notizie Roma del 03-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale nuovo Bentrovati dalla redazione in studio Frascarelli 2 Giugno con cerimonia Altare della Patria ma senza La Tradizionale parata per le massime cariche dello stato in occasione della festa della Repubblica il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il premier Giuseppe Conte i presidenti di camera e senato Roberto Fico e Maria Elisabetta casellati Si sono recati all’altare della Patria per rendere omaggio alla festa del 2 Giugno è presente anche la presidente della Corte Costituzionale Marta cartabia a causa dell’emergenza covid c’è stata una cerimonia con pochi presenti quella di quest’anno decine di curiosi ieri sono rimasti ad assistere al passaggio delle frecce tricolori all’inizio di Piazza Venezia all’incrocio con via del Corso salutando Mattarella al passaggio del corteo di auto presidenzialeritardo la comunicazione dei dati sul coronavirus e in alcuni casi li nascose provocando grande frustrazione tra i ranghi dell’organizzazione Mondiale della sanità e quanto emerge da un’inchiesta della tua sia Express pubblicata sul suo sito è fondata sulla documentazione riservata dei vertici dell’agenzia dell’ONU carte dalle quali viene fuori un dietro le quinte ben diverso dalle Lodi pubbliche fatte da loro emesse nei confronti di Pechino ha quasi tre mesi dall’inizio della top down e 33530 morti cade un altro che ancora in vigore si torna oggi a circolare liberamente in tutta Italia senza condizioni con i cittadini dell’area Schengen e della Gran Bretagna che potranno venire nel nostro paese senza obbligo di quarantena e senza altre restrizioni che non siano quelle in vigore per tutti il divieto di assembramento mantenimento della distanza interpersonale uso della mascherina nei luoghi chiusila riapertura dei Confini regionali non significa però che il virus è sconfitto come confermano ancora una volta i numeri a fronte di un incremento giornaliero di sole 55 BT punti senza pausa e la progressione della pandemia da coronavirus in America Latina dove nelle ultime 24 ore contagi sono saliti a un milione 89 479 mentre ti hanno raggiunto quota 54231 tenendo in apprensione i 34 paesi e territori latino americani che fanno parte di una statistica elaborata quotidiano Il Partito repubblicano è costretto a cercare un altro stato per ospitare la convention del 2020 in calendario in agosto lo Twitter Donald Trump criticando il governatore del Nord carolaina Ray Cooper che ha bocciato i piani del partito per una convention normale ha Charlotte spiegando che l’unico modo per farla Come previsto e adottaPoli sanitari adeguati al coronavirus ed è tutto per questa edizione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa