Ultime Notizie Roma del 03-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla stazione in studio a Giuliano Ferrigno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto inseguire dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica un primo gruppo di cittadini che si sono fatti con la mente il distinti nei servizi alla comunità durante l’emergenza del coronavirus lo rende Noto un Quirinale tra loro ci sono Annalisa Malara Laura ricevuti anestesista di Lodi e medico del reparto medicina di Codogno che furono le prime a curare il paziente 1 italiano Il Maurizio Ci sono i professori di anestesia e cure Intensive all’Università di Milano definito da un giornale di medici americani Fu uno dei tre eroi mondiali della pandemia e l’Austria non riaprirà per il momento il confine con l’Italia lo ha annunciato il ministro degli Esteri austriaco apriamo verso 7 Paesi confinanti non ci saranno più controlli fidati non sentono invece con l’Italia ma intendiamo farlo il prima possibile le parole del ministro una decisionesalire la tensione con Roma gli individualismi Viola non lo spirito comunitario e danneggiano l’Europa il mercato unico fa sapere il ministro Di Maio che nel pomeriggio chiamerà il collega austriaco con portavoce della commissione Ue ricorda il 15 io molto importante della non discriminazione basato sulla nazionalità assicurando che le regioni con una situazione epidemiologica simile ricevano lo stesso trattamento l’economia grande successo per il collocamento del BTP a 10 anni ha annunciato a sorpresa ieri dal Ministero dell’Economia Facebook degli ordini già in forte crescita nelle prime ore della mattinata totalizzato 108 miliardi di euro che il tasso partito con un’indicazione di 12 punti base lista di riferimento preciso poi a 9 punti collocamento sindacato Sara di 14 miliardi di euro secondo fonti di mercato l’ultima notizia chiusura domani vi apre il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Codogno che compiuto lo scorso XX febbraio dopo il ricovero del cosiddetto paziente 1 il primo caso di coronavirus in Italia in queste ore si sta completando l’organizzazione della struttura tenendo conto soprattutto delle misure anti covid che dovranno essere applicati come il distanziamento tra chiè tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa