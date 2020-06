Ultime Notizie Roma del 03-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il bilancio di oggi della Protezione Civile sull’emergenza coronavirus sono 71 le vittime covid 19 nelle ultime 24 ore in Italia un aumento rispetto alle 55 di ieri Lombardia nell’ultima giornata ce ne sono registrati il 29 quindi un aumento di 12 stabile l’aumento dei contagiati sono complessivamente 233836 con un incremento Rispetto a ieri di 321 casi sono saliti guariti un incremento nelle ultime 24 ore di 846 unità il calo dei malati 596 meno di ieri e cambiano le immagini usate per descrivere il funzionamento dell’app immuni sul sito istituzionale dedicato all’applicazione ora il neonato non è più in braccio alla mamma al papà e della donna non l’uomo che sta davanti al computermodifica è arrivata dopo crisi che mi parti sta facendo uso degli stereotipi della maschio lavoratore la donna che resta a casa con i figli la visione era intervenuta anche la ministra per le pari opportunità la famiglia Elena Bonetti spiegando che aveva già l’assicurazione a riguardo dall’amministratore innovazione Paola Pisano Cambiamo argomento per il 2020 oltre 5400 km di acque di balneazione delle Coste sono state classificate come eccellenti Cerca 95% del totale o rileva il rapporto del sistema nazionale per la protezione dell’ambiente di cui fanno parte il libro e tutte le agenzie regionali per l’ambiente Sardegna e Puglia con il 99,7% di km di coste balneabili eccellenti sono le regioni comunità di più positivi anche con Maggiore attenzione di Costa l’ultima notizia in chiusura Boris Johnson alza la posta nella sfida alla Cina in risposta l’imposizione di una legge sulla sicurezza a Hong Kong il premier britannico promette di offrire visti facilitati per il regno ai 2,85 milioni di cittadini dell’ex Colonia aprendo a tutti la strada per la cittadinanza è il più grande cambiamento nel sistema dei visti nella storia difinora il governo Tori sia limitata a divulgare un percorso facilitato finita e 300.000 abitanti di Hong Kong già in possesso di un documento britannico è tutto grazie per averci seguito le cose tornano prossime di

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa