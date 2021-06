Ultime Notizie Roma del 03-06-2021 ore 08:10

Roma Daily News radio giornale e colla Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi prenotazione vaccini possibili per tutti altri due milioni di dosi in arrivo in questa settimana in Italia continua intanto a calare il treno dell’incidente quotidiana dei contaggi al momento nella media settimanale da zona Bianca rientra sono soltanto Abruzzo Liguria Umbria e Veneto che potrebbero superare a breve la terza settimana consecutiva con tanti buoni aggiungerti a Friuli Venezia Giulia Molise Sardegna già in bianco dalle 21 poi tutte le altre regioni probabilmente ancora con la fusione della Valle d’Aosta oggi un tavolo tecnico per affrontare la questione relativa al limite di 4 persone al tavolo nei ristoranti e le altre indicazioni di dettaglio per le zone bianche Israele è un nuovo governo il leader centrista yair lapid ha avvisato il presidente Raven rill Invia essere riuscito a formare la collezione di governo la prima dopo oltre 12 anni senza Benjamin Netanyahu secondo le intese Natalie Bennett sarà premier per i primi due anni mentre poi toccheràora nuovo governo Sara sottoposto all’approvazione della knesset faremo il possibile per unire tutte le componenti della società israeliana assicurato leader centrista il capo dello Stato La Commissione Europea conferma che il fatto di stabilità resterà sospeso fino al 2023 l’Italia resta con Cipro Grecia 3 Paesi con squilibri macroeconomici eccessivi con limitato spazio per riduzione del debito in particolare i creditori deteriorati restano relativamente al la commissione raccomanda Inoltre l’Italia per il 2022 di utilizzare il recovery fondi per finanziare investimenti aggiuntivi a sostegno della ripresa draghi tenta l’accelerazione sul pacchetto di riforme ma il decreto Brunetta è ancora in fase di messa a punto l’impiego massiccio dei cosiddetti forchettoni durante la corsa della funivia del Mottarone potrebbe avere scaricato una tensione eccessiva sulla fune causando la rottura all’altezza dell’attacco del del carrello Scusate è una delle ipotesi al vaglio dei consulenti della procura di Verbania per far luce sulle cause dell’incidente del 23 maggio costato la vita a 14 persone lunedìè prevista una seconda ispezione mentre proseguono le audizioni di dipendenti della funivia attesi nell’inchiesta nuovi indagati migliore il piccolo Aitano unico sopravvissuto alla tragedia è stato trasferito in un reparto di degenza la custodia cautelare in carcere in Egitto di Patrick zaky è stata prolungata di 45 giorni all’udienza non hanno potuto presenziare nevi cromatici nella madre e la sorella di Patrick la stella reagito può durare due anni ma prolungarsi ulteriormente quando emergono altre cose zaki stasera così in cielo il suo trentesimo compleanno lo so detenzione un accanimento giudiziario scrive ammessi in Italia su Twitter sarebbe stato richiesto un riscatto di cinquecentomila dollari per il rilascio dell’ ingegnere di origini catanesi Giovanni Vanni Cali rapito due giorni fa da Haiti l’ingegnere 74 anni nel paese caraibico conto della ditta Bonifica Spa si sta occupando della costruzione di una strada è stato assessore lavori pubblici alla provincia di Catania negoziato in passato del clausole presentare la regina della famigliareale alle leggi che vietano la discriminazione in base alla razza del sesso nel Regno Unito lo rivelano documenti esclusivi ottenuti dal Guardian nell’ambito di un’inchiesta secondo il quotidiano le clausole sono ancora in vigore i documenti rivelano per me fino alla fine degli anni sessanta immigrati o stranieri di colore erano esclusi dai ruoli ufficiali a Buckingham Palace per ricevere la palma d’oro alla carriera al festival di camnes in programma dal 6 al 17 luglio l’attrice Sara d’onore della cerimonia di apertura sul palcoscenico del festival per risalire agli stessi gradini ricam calpestati a 13 anni con Martin Scorsese per Taxi Driver interpretato al fianco di dentro era il Maggio 1976 e il film vinse la palma d’oro e noi ci fermiamo qui ancora voi tutti l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa