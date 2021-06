Ultime Notizie Roma del 03-06-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio da prenotazione di vaccini possibili per tutti altri due milioni e mezzo di losine arrivo in Italia continua intanto a calare il Trend dell’ incidenza quotidiana dei contagia momento nella media settimanale da zona Bianca rientrano soltanto Abruzzo Liguria Umbria e Veneto che potrebbero superare a breve la terza settimana consecutiva contatti buoni aggiungersi a Friuli Venezia Giulia Molise Sardegna già in bianco dalle 21 in poi tutte le altre regioni probabilmente ancora con l’esclusione della Valle d’Aosta oggi tavolo tecnico per affrontare la questione relativa al limite di 4 persone al tavolo nei ristoranti e le altre indicazioni di dettaglio per le zone bianche Israele un nuovo governo il leader centrista yair lapid ha avvisato il terreno di essere riuscita a formare la coalizione di governo la prima dopo oltre 12 anni senza Benjamin Netanyahu secondo le intese naftali Bennett sarà premier per i primi 2 anni mentre poi toccherà lo stesso labile orangogoSara sottoposto all’approvazione della knesset faremo il possibile per unire tutte le componenti della società israeliana assicurativi per centri al capo dello Stato La Commissione Europea conferma che il patto di stabilità resterà sospeso fino al 2023 l’Italia resta con Cipro e Grecia tre paesi con squilibri macroeconomici eccessivi con limitato spazio per la riduzione del debito in particolare i crediti deteriorati restano relativamente alti la sessione raccomanda Inoltre l’Italia per il 2022 di utilizzare il recovery Fund per finanziare investimenti aggiuntivi a sostegno della ripresa draghi tenta l’accelerazione sul pacchetto delle riforme nel decreto Brunetta è ancora in fase di messa a punto l’impiego massiccio dei cosiddetti forchettoni durante la corsa della funivia del Mottarone potrebbe avere scaricato una tensione eccessiva sulla fune causando la rottura all’altezza attacco del carrello è una delle ipotesi al vaglio dei consulenti della procura di Verbania per far luce sulle cause dell’incidente del 23 maggio costato la vita a 14 persone lunedì è prevista una seconda ispezioneproseguono le audizioni dei dipendenti della funivia la tesi nell’inchiesta nuovi indagati migliore Il piccolo è Ethan unico sopravvissuto alla tragedia è in occasione della festa della Repubblica 2 Giugno il presidente Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF è tornato a parlare di scuola e di nuove prospettive sentiamo pigolare serve per ricordarsi tutti quanti quanto sia importante il diritto al lavoro il fatto che lo Stato debba garantire a tutti i cittadini il diritto al lavoro in un anno che ha visto tanti posti di lavoro saltare ma anche molto spesso portare tutti i cittadini a dover convivere con questo virus particolare a partire dal mondo della scuola con la didattica a distanza con le lezioni imprese 50 75% e con un Purtroppo un alto tasso di abbandono scolastico che è cresciuto ma anche un alto tasso di precarietà che contraddistinguerà anche l’inizio del prossimo anno scolastico ecco perchéè importante è che lo stato non solo rimuova tutti gli ostacoli per cercare questo lavoro ma mette le condizioni perché questo lavoro di ognuno di noi serve per il progresso della nazione ma senza andare a pagare i diritti diritti fondamentali di essere umano Quindi questo è importante per andare a rimuovere gli ostacoli per esempio che ancora oggi portano a una differenza tra il trattamento economico e giuridico del personale di ruolo è quello precario ma è anche una scommessa che dobbiamo fare per fare coniugare il diritto al lavoro col diritto alla famiglia pensiamo ai trasferimenti e quindi a soluzioni che portino finalmente da affrontare il tema del precariato andando ad assumere tutti quei supplenti sono migliaia più di duecentomila che ogni anno comunque chiamiamo insegnare ai nostri figli e quindi è importante affrontare tutti questi temi alla vigilia dei una settimana importante tra il tavolo che inizia al ministro col ministro bianchi sul reclutamento e formazione iniziale pergli emendamenti al Decreto Legge sostegni bis che saranno fondamentali per far evidenziare la scuola per far ripartire il paese qualora siano però è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa