Ultime Notizie Roma del 03-06-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno L’economia in primo piano su una robusta ripresa e attesa per il 2021 sostenuta dalla campagna per le vaccinazioni anche se restano incertezze la fermata FMI parlando dell’Italia e notando come mi aiuti messo in campo saranno necessari fino a quando la ripresa non sarà decollata la politica di bilancio dovrebbe continuare a fare da cuscinetto gli effetti economici della pandemia tramite misure temporanee Mirate insieme ad un credibile piano di riduzione del debito pubblico il meglio termino serve il Fondo Monetario Internazionale il PIL quest’anno è atteso a crescere del 4,3% mentre nel 2022 segnerà un + 4 % in aprile fondo aveva previsto una crescita del 4,2% per il 2021 e del 3,6% per il 2022 l’autunno Lucca economico dell’Italia dipende dall’andamento della pandemia dall’entità dei cambiamenti strutturali ed all’efficaciapolitica economica e sanitaria cronaca incidente la funivia del Mottarone 2 episodi Sono in corso in procura Verbania La circostanza è presente negli atti del procedimento sulla sciagura dello scorso XXIII Maggio costata la vita a 14 perché l’impianto interessato e la alpyland una pista su rotaia da cui cessione riconducibile Luigi nerini uno degli indagati per il caso della funivia gli incidenti si sono verificati nel 2017 nel 2019 provocando il ferimento di un dipendente di un passeggero il reato ipotizzato sono le lesioni colpose la procura di Verbania si è servita della circostanza per chiedere la custodia cautelare per nei vini in quale secondo i piani aveva manifestato in sofferenza di uno scrupoloso rispetto delle misure di sicurezza volte a tutelare l’incolumità degli utenti di tale genere di impianti il gip ha respinto la proposta oggi prenotazione è possibile per tutti altri 2,5 milioni di ieri oltre ai 3,5 milioni di file già in distribuzione Sono in arrivo questa settimana in tutta Italia sono arrivato a quota 40 milioni le dosivaccino distribuite alle regioni i dati aggiornati dicono che sono state somministrate finora più di 35 milioni di dosi pari al 88,7% del totale distribuito con più di 12 milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale a questi vanno aggiunti circa altri 11 milioni di Italiani che hanno già ricevuto la prima dose è bum Intanto in Lombardia per la presa per la prenotazione degli under 29 per il momento Grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa