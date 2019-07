Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio una gran vittoria della solidarietà contro la criminalizzazione degli aiuti così Carola Racket comandante della 3 per la quale il gip non ha convalidato l’arresto IBM valuterà se impugnare la decisione firmato dal prefetto l’allontanamento dall’Italia Lari Spediamo in Germania dice Salvini Di Maio punta sulla confisca immediata delle persone in Libia almeno 40 morti per un raid aereo su un centro di detenzione per migranti false Onlus per profitti illeciti sull’accoglienza Dei migranti 11 arresti nel Lodigiano oggi la riunione del collegio dei commissari europei sulla procedura di infrazione contro l’Italia più vicina una chiusura positiva del dolce dopo la correzione deiprovate dal governo italiano David Sassoli del PD è il candidato ufficiale dei socialisti per la Presidenza del Parlamento Europeo oggi il voto dell’assemblea di Strasburgo gli altri candidati sono Killer per i verdi zahradil dei conservatori ecr-r Go della sinistra lo sport di Brasile ha battuto 20 a Belo Horizonte L’Argentina E accedendo in finale di Coppa America stasera l’altra semifinale Cile Perù mondiali femminili Stati Uniti in finale dopo aver battuto l’Inghilterra due oggi l’altra semifinale tra Olanda e Svizzera prendervi a stasera a Napoli La trentesima edizione delle universiadi presente alla cerimonia il capo dello Stato Mattarella il presidente della Camera fico è tutto dalla redazione di auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa